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Sofra / Pastalar / Ayıcık Pasta

Ayıcık Pasta

Ayıcık Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kek için:

4 adet yumurta

3 çay bardağı tozşeker

1 çay kaşığı limon suyu

4 çay bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Kreması için:

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı tozşeker

1 çorba kaşığı un

2 su bardağı süt

1 paket vanilya

1 çorba kaşığı (15 gram) margarin

Çilek reçeli

8-10 adet çilek

Süslemek için:

Renkli şekerleme

YAPILIŞI

Kek için yumurta ve toz şekeri mikserle iyice çırpın. Limon suyu, elenmiş un, vanilya ve kabartma tozunu ilave edip tahta bir kaşıkla karıştırın. Hamuru ayıcıklı kalıba döküp, önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişirin. Kreması için yumurta, tozşeker, un ve sütü karıştırıp orta hararetli ateşte pişirin. Ocağın altını kapatıp vanilya ve margarini ilave edin. Pişen keki ortadan ikiye kesip, sulandırılmış çilek reçeli ile ıslatın. Üzerine kremayı yayıp ortadan ikiye bölünmüş çilekleri yerleştirin. Diğer keki üzerine kapatıp, üst kısmını ıslatın. Renkli şekerlemeler ile istediğiniz şekilde süsleyip, dilimleyerek servis yapın. Aşçının notu: Pastayı istediğiniz kalıplarla hazırlayabilirsiniz.
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