Ayıcık Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kek için yumurta ve toz şekeri mikserle iyice çırpın. Limon suyu, elenmiş un, vanilya ve kabartma tozunu ilave edip tahta bir kaşıkla karıştırın. Hamuru ayıcıklı kalıba döküp, önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişirin. Kreması için yumurta, tozşeker, un ve sütü karıştırıp orta hararetli ateşte pişirin. Ocağın altını kapatıp vanilya ve margarini ilave edin. Pişen keki ortadan ikiye kesip, sulandırılmış çilek reçeli ile ıslatın. Üzerine kremayı yayıp ortadan ikiye bölünmüş çilekleri yerleştirin. Diğer keki üzerine kapatıp, üst kısmını ıslatın. Renkli şekerlemeler ile istediğiniz şekilde süsleyip, dilimleyerek servis yapın. Aşçının notu: Pastayı istediğiniz kalıplarla hazırlayabilirsiniz.