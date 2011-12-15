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Sofra / Pastalar / Ayvalı Pasta

Ayvalı Pasta

Ayvalı Pasta
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet büyük boy ayva

Yarım su bardağı tozşeker

Bir tutam vanilya

3 çorba kaşığı grappa

1 adet kivi

8-10 adet siyah üzüm

2 çorba kaşığı damla çikolata



Kek için: 2/3 su bardağı tozşeker

6 adet yumurta

50 gram tereyağı

1 su bardağından bir parmak eksik un

Yarım su bardağı süt

5 çorba kaşığı kakao



Krema için: 4 adet yaprak jelatin

Yarım çay bardağı sıcak su

2 su bardağı krema

1 su bardağı tozşeker

YAPILIŞI

Kek için tozşeker ve oda sıcaklığındaki yumurtaları 3-4 dakika çırpın. Oda sıcaklığındaki tereyağını ilave edip, çırpmaya devam edin. Kalan malzemeyi ekleyip karıştırın. Karışımı, 30 cm çapında yağlı kağıt kaplanıp, hafifçe yağlanmış kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika pişirip, soğumaya bırakın. Krema için jelatinleri soğuk suda ıslatın. Daha sonra sıcak suya atıp, eriyene dek karıştırın. Ayrı bir yerde kremayı kabarana kadar çırpın. Üzerine tozşeker, daha sonra erimiş jelatin ilave edip karıştırın. Ayvaların kabuklarını soyup, çekirdek yataklarını çıkarın. İki parmak kalınlığında doğrayıp, tencereye alın. Üzerine tozşeker ve vanilya ilave edin. Kısık ateşte, ayvalar yumuşayana dek pişmeye bırakın. Ayvalar yumuşamaya başlayınca grappayı gezdirin. Pişen ayvaları süzgece alıp, soğumaya bırakın. Keki enlemesine ortadan iki parçaya kesin. Kekin ilk katını servis tabağına yerleştirin. Üzerine kremanın yarısını sürüp, ayva dilimlerinin bir kısmını yerleştirin. İkinci kat keki üzerine kapatın. Kalan kremayı üzerine sürüp, buzdolabında 3-4 saat dinlendirin. Kalan ayva dilimleri, dilimlenmiş kivi, üzüm ve damla çikolata ile süsleyip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Grappa, şarap yapımı sonrası arta kalan üzümlerin kabuk, sap ve çekirdeklerinin damıtılması sonucu elde edilen bir tür İtalyan şarabıdır.
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