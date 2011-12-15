Bademli Tartölet

Sofra Tarifi

8 çorba kaşığı margarin 8 çorba kaşığı tozşeker 2 adet yumurta 1 çay kaşığı kabartma tozu Bir buçuk su bardağı un 6 çorba kaşığı krema 6 tatlı kaşığı bal 1 çorba kaşığı tepeleme nescafe 6 çorba kaşığı file badem Süslemek için: Kahve, nane

YAPILIŞI

Margarini tozşekerle birlikte, krema kıvamına gelene dek çırpın. Üzerine yumurtaları ekleyip, çırpmayı sürdürün. Kabartma tozunu ilave edin. Unu yavaş yavaş katıp, karıştırın. 6 adet orta boy tartölet kalıbını yağlayın. Hamurdan parçalar koparıp, kalıbı kaplayacak şekilde muntazam olarak yerleştirin. 180 derece fırında, pembeleşene dek pişirin. Çıkarıp soğumaya bırakın. Sos için kremayı mikserle çırpın. İyice kabarınca üzerine bal ve neskafeyi ilave edip, iyice çırpın. Tartöletlerin her birinin içine ballı krema koyup, üzerlerine badem ve kahve serpin. Nane yapraklarıyla süsleyip servis yapın.