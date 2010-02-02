Bademli Kolay Tiramisu

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bademleri yapışmaz yüzeyli bir tavada pembeleştirin. Su ve neskafeyi karıştırın. Dolgu kremasını derin bir kaba alıp, üzerine sütü ekleyin. Mikserle 1 dakika yavaş devirde, daha sonra 1 dakika çok hızlı devirde çırpın. Kupların dibine 1 çorba kaşığı dolgu kreması koyun. Acı badem kurabiyelerini neskafenin içine atın. Kurabiyeler neskafeyi biraz içine çektiğinde çıkarın. Kuplara birkaç adet kurabiye yerleştirip, üzerine dövülmüş badem serpin. Tekrar dolgu kreması koyun. Kat kat aynı işlemi kuplar dolana kadar tekrarlayın. En üste dolgu kreması dökün. Üzerine pudra şekeri serpip, kakaoyu eleyin. Çikolata parçaları ile süsleyip, soğuk olarak servis yapın.