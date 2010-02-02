Bademli Kolay Tiramisu

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı kabuksuz iri dövülmüş badem
Yarım su bardağı su
1 tatlı kaşığı neskafe veya filtre kahve
2 paket vanilya aromalı dolgu kreması
2 su bardağı süt
24 adet küçük acı badem kurabiyesi
Üzeri için:
Pudra şekeri, kakao ve çikolata parçaları
YAPILIŞI
Bademleri yapışmaz yüzeyli bir tavada pembeleştirin. Su ve neskafeyi karıştırın. Dolgu kremasını derin bir kaba alıp, üzerine sütü ekleyin. Mikserle 1 dakika yavaş devirde, daha sonra 1 dakika çok hızlı devirde çırpın. Kupların dibine 1 çorba kaşığı dolgu kreması koyun. Acı badem kurabiyelerini neskafenin içine atın. Kurabiyeler neskafeyi biraz içine çektiğinde çıkarın. Kuplara birkaç adet kurabiye yerleştirip, üzerine dövülmüş badem serpin. Tekrar dolgu kreması koyun. Kat kat aynı işlemi kuplar dolana kadar tekrarlayın. En üste dolgu kreması dökün. Üzerine pudra şekeri serpip, kakaoyu eleyin. Çikolata parçaları ile süsleyip, soğuk olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Vanilya aromalı dolgu kremasını büyük marketlerden temin edebilirsiniz.