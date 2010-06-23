DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Balkabağı Pastası

Balkabağı Pastası

Balkabağı Pastası
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 kg balkabağı

2 paket bebe bisküvisi

250 gram oda sıcaklığında margarin

500 gram toz şeker

1 su bardağı çekilmiş ceviz

1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

YAPILIŞI

Bisküvileri robottan geçirin. Margarin katarak yoğurun. Kelepçeli kalıbı yağladıktan sonra elde ettiğiniz hamuru bastırarak kalıba yerleştirin. Kabakları yıkayıp, küçük doğrayın. Toz şekerle birlikte, iyice yumuşayana kadar pişirin (katı püre kıvamı alacak). İri çekilmiş cevizle karıştırın. Kabaklı harcı bisküvili hamurun üzerine bombeli şekilde yerleştirin. Pastayı buzlukta iyice soğutun. Bu arada soğuk süt ve kremşantiyi çırpın. Pastanın üzerini kremşantiyle süsleyip, dinlendirdikten sonra servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Sakızlı Vişneli Kedidili Pasta
Damla Sakızlı Vişneli Kedidili Pasta
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Bademli Mozaik Pasta
Bademli Mozaik Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pavlova
Narlı Pavlova

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN