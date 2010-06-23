Balkabağı Pastası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 kg balkabağı
2 paket bebe bisküvisi
250 gram oda sıcaklığında margarin
500 gram toz şeker
1 su bardağı çekilmiş ceviz
1 paket krem şanti
1 su bardağı soğuk süt
YAPILIŞI
Bisküvileri robottan geçirin. Margarin katarak yoğurun. Kelepçeli kalıbı yağladıktan sonra elde ettiğiniz hamuru bastırarak kalıba yerleştirin. Kabakları yıkayıp, küçük doğrayın. Toz şekerle birlikte, iyice yumuşayana kadar pişirin (katı püre kıvamı alacak). İri çekilmiş cevizle karıştırın. Kabaklı harcı bisküvili hamurun üzerine bombeli şekilde yerleştirin. Pastayı buzlukta iyice soğutun. Bu arada soğuk süt ve kremşantiyi çırpın. Pastanın üzerini kremşantiyle süsleyip, dinlendirdikten sonra servis yapın.