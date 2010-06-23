Balkabağı Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bisküvileri robottan geçirin. Margarin katarak yoğurun. Kelepçeli kalıbı yağladıktan sonra elde ettiğiniz hamuru bastırarak kalıba yerleştirin. Kabakları yıkayıp, küçük doğrayın. Toz şekerle birlikte, iyice yumuşayana kadar pişirin (katı püre kıvamı alacak). İri çekilmiş cevizle karıştırın. Kabaklı harcı bisküvili hamurun üzerine bombeli şekilde yerleştirin. Pastayı buzlukta iyice soğutun. Bu arada soğuk süt ve kremşantiyi çırpın. Pastanın üzerini kremşantiyle süsleyip, dinlendirdikten sonra servis yapın.