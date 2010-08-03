Balkabağı Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış kabağı ve toz şekeri bir tencereye alın. Ağzı açık olarak kabak yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişen kabağı ezerek püre haline getirin. Geniş çukur bir cam kabın içine, her tarafını kaplayacak şekilde streç film serin. Soğuyan kabağın yarısını kaba döküp elinizle bastırın. Ayrı bir kapta yarım çay bardağı süt ve 2 rulo kaymağı ezip kabağın üzerine sürün. Kalan kabak püresini de kaymağın üzerine dökün. Derin dondurucuda 2-3 saat bekletin. Diğer taraftan süsleme için, bademleri kaynar suda 5-10 dakika tutup kabuklarını soyun. Toz şekeri bir tencereye alın ve ısıtın. Rengi dönmeye başladığı zaman ateşten alın ve içine bademleri atıp karıştırın. Bu şekilde karamelize olan bademleri yağlı kağıt üzerine çıkartın. Buzdolabında 1-2 saat bekletin. Pastanızı derin dondurucudan çıkarıp sıcak su dolu bir kaba oturtun. Kaptan çıkacak kıvama geldiğinde servis tabağına ters çevirip çıkartın. Bademleri tatlının üzerine batırıp, süsleyerek servis yapın.