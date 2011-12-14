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Sofra / Pastalar / Ballı Brownie

Ballı Brownie

Ballı Brownie
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı toz şeker

5 çorba kaşığından biraz fazla eritilmiş margarin

2 adet yumurta

Bir buçuk çay bardağı bal

1 paket vanilya

2 kahve fincanı kakao

Bir buçuk çay kaşığı tuz

Bir buçuk su bardağı elenmiş un

Yarım paket kabartma tozu

1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz

Üzerine: Pudra şekeri, kakao

YAPILIŞI

Öncelikle eritilmiş margarin ve şekeri çırpın. Yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin. Bal ve vanilyayı da ekleyip çırpın. Un, kabartma tozu, tuz ve kakaoyu katın. Son olarak cevizi katıp, şöyle bir karıştırın. Bu karışımı margarinle yağlanmış bir tepsi ya da kalıba dökün. 170 derece fırında kontrol edecek pişirin. Hafif soğuyunca, düz bir servis tabağına alın. Üzerine pudra şekeri serpin. Kakaoyla dilediğiniz şekilde süsleyin.
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