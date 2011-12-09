Böğürtlenli Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pandispanyanın her iki parçasını da sütle ıslatın. Kreması için, sütün yarısını toz şeker ile birlikte tencereye aktarıp, ocağa oturtun. Sütün kalanını unla, pürüzsüz bir hale gelene dek çırpın. Tenceredeki süt ısınmaya başladığında üzerine, unla çırpılmış sütü katın. Muhallebi kıvamına gelene dek, sürekli karıştırarak pişirin. Sonra ocaktan indirip ılınmaya bırakın. Ardından üzerine çırpılmış krem şantiyi ekleyip iyice karıştırın. Bir miktar kremayı pastanın bir katına sürüp, üzerine böğürtlen dizin. Diğer pandispanyayı üstüne koyun. Kalan kremayı pastanın üzerine ve yanlarına sürün. Kalan böğürtlenleri sıralayıp soğuması için buzdolabına koyun. Dilimleyerek servis yapın.