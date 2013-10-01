Barbieli Pasta

koyun. Barbie bebeği en üstteki kekin ortasından dikkatlice yerleştirin. Pasta kremasını üzerindeki tarife göre hazırlayın. Pembe gıda boyasını ekleyip iyice karıştırın. Keklerin üzerini tamamen kaplayacak biçimde bu kremayı sürün. Krem şantiyi soğuk sütle çırpın ve krema sıkacağına doldurun. Pastanın üzerine etek katı biçiminde şekil verin. Renkli şekerlemelerle süsleyin. Buzdolabında 2-3 saat beklettikten sonra servis yapın.

Büyük boy, orta boy ve küçük boy pandispanya malzemelerini ayrı kaplarda karıştırın. 3 ayrı büyüklükte yağlanmış ve unlanmış yuvarlak kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kabarana kadar pişirin. İçinin kreması için, bir tencerede tozşeker ve unu karıştırın. Sütü ilave edip tahta bir aşıkla muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan aldığınız muhallebiye margarini ilave edin ve karıştırın. Soğuttuğunuz kekleri en büyük boy altta olacak biçimde üst üste koyun. Kenarlarını orantılı biçimde olacak şekilde bıçakla düzeltin ve kabarık etek görüntüsü almasını sağlayın. Sonra kekleri dikkatlice yatay olarak ortadan ikiye ayırın. Birer katına hazırladığınız kremayı sürün. Diğer katları da üst üste