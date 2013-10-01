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Sofra / Pastalar / Barbieli Pasta

Barbieli Pasta

Barbieli Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
  • Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Büyük boy pandispanya için:

5 adet yumurta

4'er kahve fincanı tozşeker ve un

Orta boy pandispanya için:

4 adet yumurta

3'er kahve fincanı tozşeker ve un

Küçük boy pandispanya için:

3 adet yumurta

2'şer kahve fincanı tozşeker ve un

İçinin kreması için:

3 çorba kaşığı tozşeker

2 çorba kaşığı un l 2 su bardağı süt

50 gram margarin

Üzerinin kreması için:

1 paket pasta kreması

1 çay kaşığının ucuyla pembe

gıda boyası l 1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

Renkli şekerlemeler

1 adet barbie bebek

YAPILIŞI

Büyük boy, orta boy ve küçük boy pandispanya malzemelerini ayrı kaplarda karıştırın. 3 ayrı büyüklükte yağlanmış ve unlanmış yuvarlak kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kabarana kadar pişirin. İçinin kreması için, bir tencerede tozşeker ve unu karıştırın. Sütü ilave edip tahta bir aşıkla muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan aldığınız muhallebiye margarini ilave edin ve karıştırın. Soğuttuğunuz kekleri en büyük boy altta olacak biçimde üst üste koyun. Kenarlarını orantılı biçimde olacak şekilde bıçakla düzeltin ve kabarık etek görüntüsü almasını sağlayın. Sonra kekleri dikkatlice yatay olarak ortadan ikiye ayırın. Birer katına hazırladığınız kremayı sürün. Diğer katları da üst üste
koyun. Barbie bebeği en üstteki kekin ortasından dikkatlice yerleştirin. Pasta kremasını üzerindeki tarife göre hazırlayın. Pembe gıda boyasını ekleyip iyice karıştırın. Keklerin üzerini tamamen kaplayacak biçimde bu kremayı sürün. Krem şantiyi soğuk sütle çırpın ve krema sıkacağına doldurun. Pastanın üzerine etek katı biçiminde şekil verin. Renkli şekerlemelerle süsleyin. Buzdolabında 2-3 saat beklettikten sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Pasta kremasına dilediğiniz renkteki gıda boyasını katabilirsiniz.
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