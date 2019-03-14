Bayat Ekmek Pastası

Süt ve krem şantiyi iyice çırpın. Üzerine labne peynirini ilave edin. Ayrı bir yerde ufak parçalara ayırdığınız bayat baget ekmeği portakal kabuğu, incir reçeli ve kayısı ile harmanlayın. Daha sonra krem şantiye ilave edip, karıştırın. Dikdörtgen kek kalıbını streç filmle kaplayın. Harcı kek kalıbına boşaltın. Sosu hazırlamak için, çekirdeklerini çıkardığınız kirazları tozşekerle birlikte blenderden geçirin. Sosu pastanın üzerinegezdirip, 1 gece buzdolabında dinlendirin. Çıkardığınızda kirazla süsleyerek servis yapın.