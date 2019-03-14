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Bayat Ekmek Pastası

Bayat Ekmek Pastası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet bayat esmer baget ekmek



2 su bardağı süt



1 paket krem şanti



1 paket labne peyniri



1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu



5'er adet küp doğranmış kayısı ve incir reçeli tanesi



Sos için:



Yarım kg kiraz



1 çorba kaşığı tozşeker



Süslemek için:



8-10 adet kiraz


YAPILIŞI

Süt ve krem şantiyi iyice çırpın. Üzerine labne peynirini ilave edin. Ayrı bir yerde ufak parçalara ayırdığınız bayat baget ekmeği portakal kabuğu, incir reçeli ve kayısı ile harmanlayın. Daha sonra krem şantiye ilave edip, karıştırın. Dikdörtgen kek kalıbını streç filmle kaplayın. Harcı kek kalıbına boşaltın. Sosu hazırlamak için, çekirdeklerini çıkardığınız kirazları tozşekerle birlikte blenderden geçirin. Sosu pastanın üzerinegezdirip, 1 gece buzdolabında dinlendirin. Çıkardığınızda kirazla süsleyerek servis yapın.

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