Bayat Ekmek Pastası

Sofra Tarifi

1 adet bayat esmer baget ekmek 2 su bardağı süt 1 paket krem şanti 1 paket labne peyniri 1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu 5'er adet küp doğranmış kayısı ve incir reçeli tanesi Sos için: Yarım kg kiraz 1 çorba kaşığı toz şeker Süslemek için: 8-10 adet kiraz

YAPILIŞI

Süt ve krem şantiyi iyice çırpın. Üzerine labne peynirini ilave edin. Ayrı bir yerde ufak parçalara ayırdığınız bayat baget ekmeği portakal kabuğu, incir reçeli ve kayısı ile harmanlayın. Daha sonra krem şantiye ilave edip, karıştırın. Dikdörtgen kek kalıbını streç filmle kaplayın. Harcı kek kalıbına boşaltın. Sosu hazırlamak için, çekirdeklerini çıkardığınız kirazları toz şeker ile birlikte blenderden geçirin. Sosu pastanın üzerine gezdirip, 1 gece buzdolabında dinlendirin. Çıkardığınızda kirazla süsleyerek servis yapın.