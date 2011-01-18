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Sofra / Pastalar / Bayat Ekmek Pastası

Bayat Ekmek Pastası

Bayat Ekmek Pastası
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ekonomik Tarif
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet bayat esmer baget ekmek

2 su bardağı süt

1 paket krem şanti

1 paket labne peyniri

1 adet portakalın rendelenmiş

kabuğu

5'er adet küp doğranmış kayısı ve

incir reçeli tanesi

Sos için:

Yarım kg kiraz

1 çorba kaşığı toz şeker



Süslemek için:

8-10 adet kiraz

YAPILIŞI

Süt ve krem şantiyi iyice çırpın. Üzerine labne peynirini ilave edin. Ayrı bir yerde ufak parçalara ayırdığınız bayat baget ekmeği portakal kabuğu, incir reçeli ve kayısı ile harmanlayın. Daha sonra krem şantiye ilave edip, karıştırın. Dikdörtgen kek kalıbını streç filmle kaplayın. Harcı kek kalıbına boşaltın. Sosu hazırlamak için, çekirdeklerini çıkardığınız kirazları toz şeker ile birlikte blenderden geçirin. Sosu pastanın üzerine gezdirip, 1 gece buzdolabında dinlendirin. Çıkardığınızda kirazla süsleyerek servis yapın.
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