Beyaz Mozaik Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Krem şantiyi ve 1 su bardağı soğuk sütü, mikserle 5-10 dakika çırpın. Buzdolabında yarım saat kadar bekletin. Daha sonra krem şantiyi buzdolabından alın. 10 dakika kadar suda beklettiğiniz 1 kase kuru kayısıyı küçük doğrayın. Kuru üzüm, antepfıstığı ve dörde bölünmüş bebe biskvisini krem şantiye ilave edin. Düz bir zemin üzerine alüminyum folyo serin. Hazırladığınız karışımı da folyonun üzerine yayın. Folyoyu kenarlarından tutarak, pasta üçgen prizma formu alacak şekilde (piramit pasta biçiminde) sarın. Buzluğa koyup, bir gece bekletin (bu bekleme sırasında da 1-2 kez pastayı elinizle düzeltip, şeklini iyice almasını sağlayın). Daha sonra üzerini file antepfıstığı ile süsleyip, dilimleyerek, arzuya göre mevsim meyveleri ya da dondurma ile servis yapın.