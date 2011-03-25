Beyaz Çikolata ve Frambuazlı Marjolen

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaların akını ve sarılarını ayırın (aka, sarı kesinlikle karışmamalı!). Yumurta aklarını, çırpma makinesi ile 1 dakika kadar çırpın (mikser kullanacaksanız, birkaç dakika çırpabilirsiniz). Biraz kabarmaya başlayınca, toz şekeri azar azar ekleyip, şeker tam olarak eriyene kadar çırpma işlemine devam edin. Yumurta akları bu işlemin sonunda kar haline gelecek ve çırpma kabını ters çevirdiğinizde dökülmeyecek bir kıvama ulaşmış olacaktır. Bu arada başka bir kapta toz badem, pudra şekeri ve vanilyayı karıştırın. Sonra da bademli malzemeyi bir spatula veya kaşık yardımı ile, azar azar, kar haline getirilmiş yumurta aklarına ilave ederek yedirin. Bu işlem esnasında, kabarmış olan yumurta akının sönüp sulanmaması için azami dikkat göstermelisiniz! Hazırladığınız hamuru, ucunda 7 mm çapında düz duy bulunan krema torbasına alın. Fırın tepsisinin ters tarafına, 20-22 cm çapında bir daire çizilmiş yağlı kağıt yerleştirin. Krema torbasındaki hamuru, yağlı kağıdın tam merkezinden başlayıp, spiral şeklinde kağıda sıkın. Aynı şekilde bir hamur daha hazırlayın. Her iki hamuru da, önceden 170-175 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra, soğuması için yarım saat bekletin. Bu arada, pişen japonez hamurunun yağlı kağıttan çıkarılmasında zorluk çekerseniz, kağıdın alt tarafını sünger ile ıslatıp 1-2 dakika bekleyin. Kağıt, hamurdan kolaylıkla ayrılacaktır.



Krema için:

Hamur fırında pişerken, kremayı hazırlayabilirsiniz. Bunun için, sütü, yıldız anasonlar ile birlikte kaynatın. Anasonlar tadını süte verdikten sonra, anason parçalarını kaşıkla sütten çıkarın. Başka bir kasede yumurta sarılarını, nişasta ve toz şeker ile karıştırın. Sıcak sütten birkaç kaşık alıp, bu karışıma karıştırın. Şeker ve nişasta tam olarak eriyince, karışımı ocaktaki süte ekleyin. Sürekli karıştırarak, muhallebi kıvamına gelene dek kısık ateşte pişirin. Pişmiş olan kremayı ocaktan alın. Küçük parçalar halinde kesilmiş çikolatayı, sıcak kremaya ekleyip karıştırın. Çikolata parçacıkları sıcak kremanın içinde hemen eriyeceklerdir. Kremayı, kabuk bağlamaması için arada bir çırparak soğutun. Bu arada küçük bir çay kaşığı ile kremanın tadına bakabilirsiniz.



Pastanın son hali:

Pişmiş japonez hamurlarından ilkini tezgaha koyup, krema torbasına doldurduğunuz beyaz çikolatalı kremanın yarısını bu hamurun üzerine sıkın. Hamurun üzerini bir sıra frambuaz ile örtün ve kalan kremayı meyvelerin üzerine tekrar sıkın. İkinci japonez hamurunu da en üste koyun. Dilerseniz pastanın üzerine az pudra şekeri serpip, meyve ve yıldız anason ile dekore edin.