Beyaz Çikolatalı ve Çilekli Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Keki hazırlamak için, tereyağını eritip ılıtın. Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını ayırın. Yumurta sarılarını bir kaba alıp üzerine toz şekerin 3/4'ünü ekleyin mikserle çırparak kabartın. Yumurta aklarını ayrı bir kaba alıp kalan toz şekeri ilave edin ve onları da mikserle çırparak kabartın. Kabartılan yumurta aklarının yarısını yumurta sarılı karışıma ilave edin ve spatulayla yavaşça alt üst edin. Üzerine limonun rendelenmiş kabuğunu, unu ve tereyağını ekleyip karıştırın. Son olarak geriye kalan yumurta akını da karışıma ilave edip yavaşça karıştırın. Karışımı kalp şeklindeki bir kalıba döküp 175-180 derecede 25-30 dakika pişirin. Kremayı hazırlamak için, sütü kaynatıp içine ince doğradığınız beyaz çikolata parçalarını ilave edin. Ocaktan alıp çikolatalar eriyene kadar karıştırın. Ayrı bir kapta krem şantiyi kabarana kadar çırpıp çikolatalı karışıma yedirin. Keki ikiye bölüp alt parçasını servis tabağına koyun. Üzerine bir spatula ile hazırladığınız kremadan sürün. İri doğranmış çilekleri kremanın üzerine yerleştirin. İkinci kat keki üzerine koyup aynı işlemi tekrarlayın.