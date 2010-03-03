Beyaz Kapta Şölen

Sofra Tarifi
MALZEMELER
120 gramlık iki paket
beyaz çikolata
2 adet yumurtanın sarısı
4 çorba kaşığı toz şeker
İki buçuk su bardağı süt
1 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı
1 paket vanilya
3 çorba kaşığı kakao
4 çorba kaşığı un
Kağıt kek kalıpları
Süslemek için: 1-2 dal nane
5-6 adet kiraz şekerlemesi
YAPILIŞI
Beyaz çikolataları küçük parçalar halinde kırıp benmari usulü eritin. Kağıt kalıpların içine bir fırça ya da kaşık yardımı ile sürün ve soğumaya bırakın. Diğer taraftan yumurta sarıları ve 4 çorba kaşığı toz şekeri çırpıp üzerine süt, tereyağı, vanilya, 3 çorba kaşığı kakao ve un ekleyip iyice karıştırın. Karışımı bir sıkma torbasına doldurun. İçlerindeki çikolata donunca kağıt kalıpları yırtarak çıkartın ve bir servis kabına yerleştirin. Hazırladığınız kremayı beyaz çikolata çanaklarının içine doldurun. Kiraz şekerlemesi ve nane yaprağı ile süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Çikolata çanaklarının içine krema yerine küçük dilimlediğiniz meyve ya da dondurma koyarak da servis yapabilirsiniz.