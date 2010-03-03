Beyaz Kapta Şölen

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Beyaz çikolataları küçük parçalar halinde kırıp benmari usulü eritin. Kağıt kalıpların içine bir fırça ya da kaşık yardımı ile sürün ve soğumaya bırakın. Diğer taraftan yumurta sarıları ve 4 çorba kaşığı toz şekeri çırpıp üzerine süt, tereyağı, vanilya, 3 çorba kaşığı kakao ve un ekleyip iyice karıştırın. Karışımı bir sıkma torbasına doldurun. İçlerindeki çikolata donunca kağıt kalıpları yırtarak çıkartın ve bir servis kabına yerleştirin. Hazırladığınız kremayı beyaz çikolata çanaklarının içine doldurun. Kiraz şekerlemesi ve nane yaprağı ile süsleyerek servis yapın.