Birinci Yaş Doğum Günü Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pandispanyayı düz bir zemine alın. Orta kısmından 8-10 cm eninde uzunlamasına bir parça kesin. Kalan parçalardan "1" rakamının altına koymak üzere, dikdörtgen bir parça ve uç kısmına koymak için de üçgen bir parça kesin. Her parçayı gazoz ya da portakal suyu ile ıslatın. Pandispanyanın alt parçalarını "1" rakamını oluşturacak şekilde servis tabağına alın. Kremayı hazırlamak için sütü bir tencereye koyun. Orta ateşte kaynamaya bırakın. Yumurta sarılarını bir kaba alıp, toz şeker, un ve nişasta ile çırpın. Daha sonra kaynayan süte azar azar ve karıştırarak ekleyin. Krema kıvamına gelene kadar pişirin. Ocaktan indirip karıştırarak soğutun. Kivileri soyup dilimleyin. Kremayı, pastanın altını oluşturan pandispanyanın üzerine yayın. Kivi dilimlerini dizin. Pandispanyanın üst parçalarını üzerine yerleştirin. Kremşantiyi sütle çırpın ve yarısıyla pastanın her tarafını kaplayın. Hindistan cevizini küçük bir kavanoza alın. Üzerine 2-3 damla yeşil gıda boyası damlatın ve kavanozu sallayarak hindistan cevizi parçalarının yeşile boyanmasını sağlayın. Daha sonra

pastanın üzerine serpin. Renkli şekerlerle süsleyin. Kalan krem şantiye 1 damla yeşil gıda boyası damlatıp karıştırın. Yıldız uç takılmış krema torbasına doldurun ve pastanın çevresine minik yıldızlar yapın. Üzerine

renkli şekerler serperek servis yapın