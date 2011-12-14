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Sofra / Pastalar / Bisküvili Böğürtlenli Pasta

Bisküvili Böğürtlenli Pasta

Bisküvili Böğürtlenli Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket kakaolu piknik bisküvi

3 su bardağı süt

3 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı buğday nişastası

1 çorba kaşığı pirinç unu

1 çorba kaşığı un



Üzeri için: 1 su bardağı böğürtlen

Bir buçuk su bardağı su

2 çorba kaşığı toz şeker

1 paket tart jöle

YAPILIŞI

Dikdörtgen bir cam kaba, bisküvileri 2 sıra halinde üst üste sıralayın. Bir kaba sütü döküp içine toz şekeri ekleyin. Ocağa alın. Isınmaya başlayınca içine buğday nişastası, pirinç unu ve unu ekleyin. Karıştırarak topak olmasını engelleyin. Kıvamlı bir muhallebi olduğunda ocağı kapatın. Muhallebiyi bisküvilerin üzerine dökün ve soğuması için buzdolabına koyun. Ayrı bir kapta böğürtlen, su ve toz şekeri karıştırıp kaynatın. Ardından jöleyi ekleyip, karıştırın. Donan muhallebinin üzerine böğürtlenli jöleyi gezdirerek dökün. Buzluğa koyup dondurun. Dilimleyerek servis yapın.
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