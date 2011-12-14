Bisküvili Böğürtlenli Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Dikdörtgen bir cam kaba, bisküvileri 2 sıra halinde üst üste sıralayın. Bir kaba sütü döküp içine toz şekeri ekleyin. Ocağa alın. Isınmaya başlayınca içine buğday nişastası, pirinç unu ve unu ekleyin. Karıştırarak topak olmasını engelleyin. Kıvamlı bir muhallebi olduğunda ocağı kapatın. Muhallebiyi bisküvilerin üzerine dökün ve soğuması için buzdolabına koyun. Ayrı bir kapta böğürtlen, su ve toz şekeri karıştırıp kaynatın. Ardından jöleyi ekleyip, karıştırın. Donan muhallebinin üzerine böğürtlenli jöleyi gezdirerek dökün. Buzluğa koyup dondurun. Dilimleyerek servis yapın.