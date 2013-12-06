Bisküvili Ekler Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Puding ve sütü bir tencereye alıp, koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Dikdörtgen bir kalıbın dibine bisküvileri yan yana dizin. Üzerine pudingin yarısını yayın. Tekrar bisküvi dizip kalan pudingi yayın ve kaşıkla üzerini düzleştirin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritip, fındık kreması ile karıştırın ve pudingin üzerine yayın. 1 gece ya da en az 4 saat buzdolabında bekletin. Çilekle süsleyip, dilimleyerek servis yapın.