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Sofra / Pastalar / Bisküvili Ekler Pasta

Bisküvili Ekler Pasta

Bisküvili Ekler Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram bitter çikolata

2 paket vanilyalı puding

5 su bardağı süt

2 paket yulaflı bisküvi

100 gram fındık kreması

Süslemek için:

Çilek

YAPILIŞI

Puding ve sütü bir tencereye alıp, koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Dikdörtgen bir kalıbın dibine bisküvileri yan yana dizin. Üzerine pudingin yarısını yayın. Tekrar bisküvi dizip kalan pudingi yayın ve kaşıkla üzerini düzleştirin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritip, fındık kreması ile karıştırın ve pudingin üzerine yayın. 1 gece ya da en az 4 saat buzdolabında bekletin. Çilekle süsleyip, dilimleyerek servis yapın.
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