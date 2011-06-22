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Sofra / Pastalar / Bisküvili Kolay Pasta

Bisküvili Kolay Pasta

Bisküvili Kolay Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket pötibör bisküvi

2 çorba kaşığı kakao

2 çay bardağı süt

125 gram eritilmiş margarin



Muhallebi için: 1 litre süt

2 çorba kaşığı mısır nişastası

2 çorba kaşığı pirinç unu

Kakao

1 adet yumurtanın sarısı

1 paket vanilya

7 çorba kaşığı toz şeker

1/4 paket margarin

YAPILIŞI

Bisküvileri elinizle kırıp, geniş bir kaba alın. Üzerine kakaoyu, margarini ve sütü ekleyip, iyice karıştırın. Hazırladığınız bu harcı kare şeklindeki bir cam tepsiye yayın. Muhallebi için, bir tencereye süt, mısır nişastası, pirinç unu, yumurta sarısı, vanilya, toz şeker ve margarini alın. Karıştırarak, koyulaşana dek pişirin. Hazırladığınız muhallebiyi, tepsiye düzgün bir şekilde yaydığınız bisküvili harcın üzerine dökün. Muhallebi henüz sıcakken üzerine kakao serpin. Soğuduktan sonra dilimleyerek, servis yapın.
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