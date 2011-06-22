Bisküvili Kolay Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 paket pötibör bisküvi
2 çorba kaşığı kakao
2 çay bardağı süt
125 gram eritilmiş margarin
Muhallebi için: 1 litre süt
2 çorba kaşığı mısır nişastası
2 çorba kaşığı pirinç unu
Kakao
1 adet yumurtanın sarısı
1 paket vanilya
7 çorba kaşığı toz şeker
1/4 paket margarin
YAPILIŞI
Bisküvileri elinizle kırıp, geniş bir kaba alın. Üzerine kakaoyu, margarini ve sütü ekleyip, iyice karıştırın. Hazırladığınız bu harcı kare şeklindeki bir cam tepsiye yayın. Muhallebi için, bir tencereye süt, mısır nişastası, pirinç unu, yumurta sarısı, vanilya, toz şeker ve margarini alın. Karıştırarak, koyulaşana dek pişirin. Hazırladığınız muhallebiyi, tepsiye düzgün bir şekilde yaydığınız bisküvili harcın üzerine dökün. Muhallebi henüz sıcakken üzerine kakao serpin. Soğuduktan sonra dilimleyerek, servis yapın.