Bisküvili Kolay Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bisküvileri elinizle kırıp, geniş bir kaba alın. Üzerine kakaoyu, margarini ve sütü ekleyip, iyice karıştırın. Hazırladığınız bu harcı kare şeklindeki bir cam tepsiye yayın. Muhallebi için, bir tencereye süt, mısır nişastası, pirinç unu, yumurta sarısı, vanilya, toz şeker ve margarini alın. Karıştırarak, koyulaşana dek pişirin. Hazırladığınız muhallebiyi, tepsiye düzgün bir şekilde yaydığınız bisküvili harcın üzerine dökün. Muhallebi henüz sıcakken üzerine kakao serpin. Soğuduktan sonra dilimleyerek, servis yapın.