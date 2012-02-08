Bisküvili Parfe

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Krem şantiyi soğuk sütle birlikte koyulaşana dek mikserle çırpın. Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın. Bir kapta yumurta sarılarını toz şeker ile birlikte köpürene kadar çırpın. Başka bir kapta da yumurta aklarını bir tutam tuzla kar haline gelene dek çırpın. Krem şantiye önce yumurta akını, sonra yumurta sarısını ekleyip, mikserle çırpın. Üzerine, iri parçalanmış gofret ve bisküvi parçalarını koyun. Fındığı da ekledikten sonra tüm malzemeyi karıştırın. Derin bir cam kaba veya kek kalıbına streç film serin ve karışımı içine boşaltın. Kaşık yardımıyla iyice bastırın ve donana kadar buzlukta bekletin. Sos için bir tencerede un, nişasta, kakao ve toz şekeri karıştırın. Üzerine süt ve suyu ekleyin. Tencereyi ocağa alın ve üzeri göz göz olana dek karıştırarak pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve soğutun. Margarini ekleyin ve mikserle 2 dakika çırpın. Donmuş parfeyi servis yapmadan önce buzluktan alın ve servis tabağına ters çevirip çıkarın. Üzerindeki streç filmi alın. Hazırladığınız sosu üzerine gezdirin ve bekletmeden servis yapın.