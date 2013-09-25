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Sofra / Pastalar / Bisküvili Pasta

Bisküvili Pasta

Bisküvili Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket vanilyalı puding

Beş buçuk su bardağı süt

1 tatlı kaşığı pudra şekeri

1 paket kakaolu pötibör bisküvi

1 paket sade pötibör bisküvi

Kakao

1 paket çikolata sosu

2 su bardağı süt

Üzerine:

Çilek dilimleri

YAPILIŞI

Vanilyalı pudingi, üç buçuk su bardağı süt ile karıştırarak pişirin. Geniş bir servis kabının içine pudra şekeri sürün. Sade bisküvileri yan yana dizin. Puding döküp, üzerine kakaolu bisküvi dizin. Bisküviler ve puding bitene kadar bu işlemi tekrar edin. Kalan pudingi de pastanın üzerine dökün. Bir gece buzdolabında bekletin. Daha sonra üzerine süzgeç yardımı ile kakao eleyin. Çikolata sos ve kalan sütü karıştırarak pişirin. Pastanın üzerine gezdirip, çilek dilimleri ile süsledikten sonra servis yapın.
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