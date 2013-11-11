Bisküvili Pasta

katın ve bu karışıma kakaolu karışımı ilave edip, harmanlayın. Daha sonra harcı kelepçeli kek kalıbına boşaltın ve elinizle bastırın. Donması için buzdolabında en az 2 saat bekletin. Sos için kremayı

bir tencerede kaynatın ve içine parçalara ayrılmış çikolatayı ilave edip, tencereyi ocaktan alın. Çikolatanın erimesi için karıştırın ve soğutun. Buzdolabındaki tatlıyı servis tabağına çıkarın. Üzerine hazırladığınız

çikolata sosu gezdirip, hindistancevizi ile süsleyin. Dilimleyip, servis yapın.

Bisküviyi elinizle iri parçalar olacak şekilde kırın ve bir kaba alın. Yumurta ve pudra şekerini derin bir kapta çırpın. İçine eritilmiş margarin, kakao ve vanilyayı ekleyip, karıştırın. Bisküvinin içine hindistancevizi