Bisküvili Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5 paket kepekli bisküvi
6 adet yumurta
10 çorba kaşığı pudra şekeri
250 gram margarin
4 çorba kaşığı kakao, 1 paket vanilya
100 gram hindistancevizi
Sosu için:
200 ml (1 kutu 200 ml) krema
3 paket (80'er gramlık) bitter çikolata
Süslemek için:
Hindistancevizi
YAPILIŞI
Bisküviyi elinizle iri parçalar olacak şekilde kırın ve bir kaba alın. Yumurta ve pudra şekerini derin bir kapta çırpın. İçine eritilmiş margarin, kakao ve vanilyayı ekleyip, karıştırın. Bisküvinin içine hindistancevizi
katın ve bu karışıma kakaolu karışımı ilave edip, harmanlayın. Daha sonra harcı kelepçeli kek kalıbına boşaltın ve elinizle bastırın. Donması için buzdolabında en az 2 saat bekletin. Sos için kremayı
bir tencerede kaynatın ve içine parçalara ayrılmış çikolatayı ilave edip, tencereyi ocaktan alın. Çikolatanın erimesi için karıştırın ve soğutun. Buzdolabındaki tatlıyı servis tabağına çıkarın. Üzerine hazırladığınız
çikolata sosu gezdirip, hindistancevizi ile süsleyin. Dilimleyip, servis yapın.