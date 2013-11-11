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Sofra / Pastalar / Bisküvili Pasta

Bisküvili Pasta

Bisküvili Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 paket kepekli bisküvi

6 adet yumurta

10 çorba kaşığı pudra şekeri

250 gram margarin

4 çorba kaşığı kakao, 1 paket vanilya

100 gram hindistancevizi

Sosu için:

200 ml (1 kutu 200 ml) krema

3 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

Süslemek için:

Hindistancevizi

YAPILIŞI

Bisküviyi elinizle iri parçalar olacak şekilde kırın ve bir kaba alın. Yumurta ve pudra şekerini derin bir kapta çırpın. İçine eritilmiş margarin, kakao ve vanilyayı ekleyip, karıştırın. Bisküvinin içine hindistancevizi
katın ve bu karışıma kakaolu karışımı ilave edip, harmanlayın. Daha sonra harcı kelepçeli kek kalıbına boşaltın ve elinizle bastırın. Donması için buzdolabında en az 2 saat bekletin. Sos için kremayı
bir tencerede kaynatın ve içine parçalara ayrılmış çikolatayı ilave edip, tencereyi ocaktan alın. Çikolatanın erimesi için karıştırın ve soğutun. Buzdolabındaki tatlıyı servis tabağına çıkarın. Üzerine hazırladığınız
çikolata sosu gezdirip, hindistancevizi ile süsleyin. Dilimleyip, servis yapın.
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