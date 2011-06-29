DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Bisküvili Pastacık

Bisküvili Pastacık

Bisküvili Pastacık
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 paket çikolata kaplı lifli bisküvi

1 paket dolgu kreması

İki buçuk çay bardağı soğuk süt

1 çorba kaşığı hindistancevizi

Süslemek için: 1 adet kivi

YAPILIŞI

Krema ve soğuk sütü mikserle çırpın. Bisküvilerin çikolatalı kısımları dışa gelecek şekilde iki bisküvinin arasına sütlü karışımdan sürün. Hazırladığınız eklerin kenarlarına bir fırça ile kremadan sürün ve hindistancevizine bulayın. Bisküviler ve karışım bitene kadar aynı işleme devam edin. Dilimlenmiş kivi ile süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dolgu kremasını, bu isimle marketlerde bulabilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Bademli Mozaik Pasta
Bademli Mozaik Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pavlova
Narlı Pavlova
Dobos Pasta
Dobos Pasta

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN