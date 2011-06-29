Bisküvili Pastacık

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Krema ve soğuk sütü mikserle çırpın. Bisküvilerin çikolatalı kısımları dışa gelecek şekilde iki bisküvinin arasına sütlü karışımdan sürün. Hazırladığınız eklerin kenarlarına bir fırça ile kremadan sürün ve hindistancevizine bulayın. Bisküviler ve karışım bitene kadar aynı işleme devam edin. Dilimlenmiş kivi ile süsleyerek servis yapın.