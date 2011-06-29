Bisküvili Pastacık

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 paket çikolata kaplı lifli bisküvi
1 paket dolgu kreması
İki buçuk çay bardağı soğuk süt
1 çorba kaşığı hindistancevizi
Süslemek için: 1 adet kivi
YAPILIŞI
Krema ve soğuk sütü mikserle çırpın. Bisküvilerin çikolatalı kısımları dışa gelecek şekilde iki bisküvinin arasına sütlü karışımdan sürün. Hazırladığınız eklerin kenarlarına bir fırça ile kremadan sürün ve hindistancevizine bulayın. Bisküviler ve karışım bitene kadar aynı işleme devam edin. Dilimlenmiş kivi ile süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Dolgu kremasını, bu isimle marketlerde bulabilirsiniz.