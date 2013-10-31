Bisküvili Pastacıklar

Sofra Tarifi

Bir buçuk paket kakaolu pötibör bisküvi Muhallebi için: 1 adet yumurta sarısı 2 su bardağı süt Yarım çay bardağı tozşeker 1 adet portakal 2 çorba kaşığı buğday nişastası 1 çay kaşığı margarin Üzerine: 1 çorba kaşığı pudra şekeri nane ve nar taneleri

YAPILIŞI

Bisküviyi derin bir kapta elinizle ufalayarak toz haline getirin. Portakalın kabuğunu rendeleyip, suyunu sıkın. Muhallebi için yumurta sarısı, süt, tozşeker, portakal suyu, rendelenmiş portakal kabuğu ve nişastayı bir tencereye alıp, çırpın. Kısık ateşte krema haline gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin. Ocağın altını kapatıp, margarini ekleyin ve karıştırın. Ilındıktan sonra bisküvinin içine karıştırarak ekleyin. 4 adet küçük boy çember kalıbı servis tabaklarının ortasına koyun ve karışımı paylaştırın. Buzdolabında 20 dakika bekletip, kalıpları çıkarın. Üzerine pudra şekeri serpip, nane ve nar taneleri ile süsleyin.