Bisküvili Pastacıklar

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bir buçuk paket kakaolu
pötibör bisküvi
Muhallebi için:
1 adet yumurta sarısı
2 su bardağı süt
Yarım çay bardağı tozşeker
1 adet portakal
2 çorba kaşığı buğday nişastası
1 çay kaşığı margarin
Üzerine:
1 çorba kaşığı
pudra şekeri
nane ve nar taneleri
YAPILIŞI
Bisküviyi derin bir kapta elinizle ufalayarak toz haline getirin. Portakalın kabuğunu rendeleyip, suyunu sıkın. Muhallebi için yumurta sarısı, süt, tozşeker, portakal suyu, rendelenmiş portakal kabuğu ve nişastayı bir tencereye alıp, çırpın. Kısık ateşte krema haline gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin. Ocağın altını kapatıp, margarini ekleyin ve karıştırın. Ilındıktan sonra bisküvinin içine karıştırarak ekleyin. 4 adet küçük boy çember kalıbı servis tabaklarının ortasına koyun ve karışımı paylaştırın. Buzdolabında 20 dakika bekletip, kalıpları çıkarın. Üzerine pudra şekeri serpip, nane ve nar taneleri ile süsleyin.