Bisküvili Soğuk Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Süt ve krem şantiyi bir tencereye alıp, mikserin önce düşük, sonra yüksek devriyle koyulaşıncaya kadar çırpın. Üzerine iri parçalar halinde kırdığınız bebe bisküvisini ilave edin. Daha sonra dövülmüş antepfıstığı, damla çikolata ve meyve kurusunu ekleyip, bütün malzemeyi karıştırın. Hazırladığınız karışımı streç filmle kaplanmış dikdörtgen bir kek kalıbına dökün. Derin dondurucuda 2-3 saat bekletin. Donduktan sonra ters çevirerek servis tabağına çıkarın. Üzerine çikolata sos gezdirin ve dilimleyerek servis yapın.