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Bisküvili Soğuk Pasta

Bisküvili Soğuk Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı soğuk süt

2 paket toz krem şanti

400 gram bebe bisküvisi

1 çay bardağı antepfıstığı

1 çay bardağı damla çikolata

1 çay bardağı meyve kurusu

Üzerine: Hazır çikolata sos

YAPILIŞI

Süt ve krem şantiyi bir tencereye alıp, mikserin önce düşük, sonra yüksek devriyle koyulaşıncaya kadar çırpın. Üzerine iri parçalar halinde kırdığınız bebe bisküvisini ilave edin. Daha sonra dövülmüş antepfıstığı, damla çikolata ve meyve kurusunu ekleyip, bütün malzemeyi karıştırın. Hazırladığınız karışımı streç filmle kaplanmış dikdörtgen bir kek kalıbına dökün. Derin dondurucuda 2-3 saat bekletin. Donduktan sonra ters çevirerek servis tabağına çıkarın. Üzerine çikolata sos gezdirin ve dilimleyerek servis yapın.
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