Böğürtlenli Pasta

Ş eker

şurubunu hazırlamak için tozşeker, su ve limon suyunu bir tencerede kaynatıp soğumaya bırakın. Pandispanya için yumurtaların sarılarını ve aklarını ayırın. Yumurtanın aklarını toz şekerinin yarısı ile iyice kabarana kadar çırpın. Başka bir kapta yumurta sarıları, yağ, kakao, kalan tozşeker ve ceviz içini karıştırın. Bu karışımı çırpılmış yumurta beyazına yavaş yavaş ilave ederek karıştırın. Karışımı yağlanmış kalıba dökerek, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Piştikten sonra soğuması için bir kenara alın. Krem patisserie için süt, un, tozşeker, margarin, yumurta ve vanilyayı bir tencereye alın. Kısık ateşte karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Ilındıktan sonra çırpma teliyle karıştırarak yumuşamasını sağlayın. Bu arada kramabör için oda sıcaklığında beklemiş margarini mikserle 10 dakika çırparak kabartın. Yarım su bardağı şeker şurubunu ve kakaoyu margarine ekleyip karıştırın. Soğuyan pandispanyayı enlemesine ortadan ikiye ayırın. Bir fırça ile şeker şurubunu pandispanyaların üzerine sürün. Krem patisserie'nin yarısını pandispanyanın üzerine yayın. Böğürtlen ve çikolata tanelerini yerleştirin. Kalan krem patisserie'yi böğürtlenlerin üzerine yayıp diğer pandispanya ile kapatın. Pandispanyanın üzerini kramabör ile kaplayın. 1-2 saat buzdolabında bekletin. Bu arada çikolata sos için tüm malzemeyi benmari usulü eritin. Buzdolabından çıkardığınız pastanın üzerine çikolata sosu yayıp, bir müddet daha buzdolabında bekletin. Değişik meyvelerle süsleyip servis yapın.