Böğürtlenli Peynir Pastası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Hamuru için:
3 adet yumurta
1 su bardağı tozşeker
Yarım çay bardağı sıvıyağ
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
4 çorba kaşığı kakao
Keki ıslatmak için:
2 çorba kaşığı nescafe
3 su bardağı tozşeker
1 su bardağı sıcak su
Kreması için:
1 adet yumurtanın sarısı
3 çorba kaşığı tozşeker
3 su bardağı süt
3 çorba kaşığı un
1 su bardağı tuzsuz lor peyniri
içine:
3 su bardağı böğürtlen
Süslemek için:
Birkaç dal nane
1 salkım üzüm
böğürtlen
YAPILIŞI
Yumurta ve toz şekeri çırpın ve üzerine sıvı yağı ekleyin. iyice karıştırdıktan sonra, un, kabartma tozu, kakao ve vanilyayı da karışıma ekleyin. Yuvarlak bir kek kalıbını yağlayıp unladıktan sonra, hamuru kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35–40 dakika pişirin. Kremayı hazırlamak için; bir tencerede yumurta sarısı ile toz şekeri çırpın. Un ve sütü ekleyerek ocağa alın ve sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra, lor peynirini de ekleyin ve iyice karıştırın. Bir bardak sıcak suda nescafe ve toz şekeri eritin. Keki kahveli suyla ıslatın. Ağzı geniş bir bardakla kekten daireler kesip, düz bir tabağa yerleştirin. Kek parçalarının yarısının üzerine önce krema sürüp, sonra böğürtlen koyun ve kalan kek parçalarını da üzerine yerleştirin. Tekrar krema sürüp, böğürtlen koyun. Nane yaprakları, üzüm ve böğürtlen taneleri ile süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Lor peyniri yerine, 1 paket labne peyniri de kullanabilirsiniz.