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Böğürtlenli Peynir Pastası

Böğürtlenli Peynir Pastası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

3 adet yumurta

1 su bardağı tozşeker

Yarım çay bardağı sıvıyağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

4 çorba kaşığı kakao

Keki ıslatmak için:

2 çorba kaşığı nescafe

3 su bardağı tozşeker

1 su bardağı sıcak su

Kreması için:

1 adet yumurtanın sarısı

3 çorba kaşığı tozşeker

3 su bardağı süt

3 çorba kaşığı un

1 su bardağı tuzsuz lor peyniri

içine:

3 su bardağı böğürtlen

Süslemek için:

Birkaç dal nane

1 salkım üzüm

böğürtlen

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri çırpın ve üzerine sıvı yağı ekleyin. iyice karıştırdıktan sonra, un, kabartma tozu, kakao ve vanilyayı da karışıma ekleyin. Yuvarlak bir kek kalıbını yağlayıp unladıktan sonra, hamuru kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35–40 dakika pişirin. Kremayı hazırlamak için; bir tencerede yumurta sarısı ile toz şekeri çırpın. Un ve sütü ekleyerek ocağa alın ve sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra, lor peynirini de ekleyin ve iyice karıştırın. Bir bardak sıcak suda nescafe ve toz şekeri eritin. Keki kahveli suyla ıslatın. Ağzı geniş bir bardakla kekten daireler kesip, düz bir tabağa yerleştirin. Kek parçalarının yarısının üzerine önce krema sürüp, sonra böğürtlen koyun ve kalan kek parçalarını da üzerine yerleştirin. Tekrar krema sürüp, böğürtlen koyun. Nane yaprakları, üzüm ve böğürtlen taneleri ile süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Lor peyniri yerine, 1 paket labne peyniri de kullanabilirsiniz.
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