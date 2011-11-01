Böğürtlenli Şeftalili Pasta

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YAPILIŞI

Yapılışı:



Pandispanyamız için yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpıyoruz. En son elediğimiz unu üç kerede ekleyerek spatula ile aşağıdan yukarıya kekimizi söndürmeden ılık suyumuzu da ekleyip karıştırıyoruz. Önceden yağlayıp unladığımız kalıbımıza bu karışımı döküyoruz. Ben aynı ölçüde 20-22 cm lik üç tepsim var bu karışımı üçüne pay ettim ve yaklaşık 20 dakikada kekler pişti. Sizin yoksa tek kalıpta kelepçeli olursa çok iyi olur pişirebilirsiniz ama pişirme süresi biraz daha uzun olacaktır ilk 30 dakika hiç fırını açmayın daha sonra kürdanla pişip pişmediğini kontrol edin (180 derece önceden ısıtılmış fırın)Kekimiz iyice soğuyana kadar bekleyip soğuduktan sonra kalıptan çıkaralım. Üç parça kekimizi ister şeftali suyu isterseniz de biraz şekerli süt ile ıslatın. Orman meyveli krem şantimizi 4/3 su bardağı süt ile iyice önceden çırpıp dolaba kaldıralım. Diğer sade krem şantimizi de 1 su bardağından biraz fazla süt ile hazırlayıp kaldıralım. Kullanacağımız zaman buzdolabından çıkarıp orman meyvelinin içerisine böğürtlenleri katıp birinci pandispanyamızı kelepçeli kalıba koyup üzerine böğürtlenli şantiyi koyup yayalım. İkinci kekimizi koyup diğer krem şantimizin bir kısmını üzerine sürmek üzere ayırıp kalanının içerisine 1,5 adet kabuklarını soyup doğradığımız şeftalileri karıştırıp ikinci pandispanyanın üzerine bunu da yayalım. Üçüncü pandispanyamızı da üzerine kapatıp yaklaşık 2 saat dolapta bekletelim. Kalan krem şantimizi 100 gr krema ve biraz toz şeker ile iyice çırpıp kelepçeli kalıptan çıkarıp servis tabağına aldığımız pastamızın üzerini kaplayıp üstünü de istediğimiz gibi süsleyelim. Servis tabağınız kirlenmesin istiyorsanız dört adet uzun yağlı kağıt veya evde bulunan dosya kağıtlarından da kullanabilirsiniz. Tabağımızın dört köşesine kağıtları yerleştirip pastayı ortasına koyalım krema sürme işimiz bitince kağıtları çekip pastanın altından alalım. Böylece tabağımız yerine kağıtlar kirlenmiş olacak:)



Afiyet olsun…