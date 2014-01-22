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Sofra / Pastalar / Brownie

Brownie

Brownie
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram tereyağı

Yarım su bardağı + bir buçuk çorba kaşığı tozşeker

2 adet yumurta

20 gram bitter çikolata

1 çorba kaşığı kakao

1 su bardağı un

Pasta kreması için:

2 paket toz krem şanti

2 su bardağı soğuk süt

1 paket vanilya

2 yaprak jelatin

YAPILIŞI

Brownie için önce çikolatayı benmari usulü eritip kakaoyla karıştırın. Diğer tarafta oda sıcaklığındaki tereyağı ile 1.5 çorba kaşığı tozşekeri mikserle çırparak kabartın. Yumurta sarılarını ve unu ekleyip tekrar mikserleyin. Başka bir kapta yumurta aklarıyla yarım su bardağı tozşekeri mikserleyip, kakaolu karışıma iyice yedirin. Üzerine tereyağlı karışımı ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış fırın tepsisine yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Krema için toz krem şantiyi sütle mikserleyin. Tozşeker ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Pasta kremasına soğuk suda yumuşayan jelatinleri ekleyip karıştırarak yedirin. Krema soğuyunca krem şanti karışımını ekleyip karıştırın. Brownie'yi kare kare dilimleyip üzerini krema ile sıvayın. Buzdolabında 1 saat bekletin. Üzerini marzipan ile kaplayıp servis yapın.

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