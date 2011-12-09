Buzluk Pastası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 paket çifte kavrulmuş pötibör bisküvi
2 paket toz krem şanti
1 su bardağı süt
1 adet yumurta
1 su bardağı ceviz içi
3 adet muz
1 su bardağı toz şeker
Üzeri için:
1 su bardağı süt
1 çorba kaşığı un
1 paket kakao
1 çorba kaşığı margarin
1 su bardağından bir parmak eksik toz şeker
YAPILIŞI
Bisküvileri derin bir kabın içinde kırın. Başka bir kapta toz krem şanti ve soğuk sütü mikserle iyice çırpın. Diğer taraftan yumurta ve toz şekeri mikserle çırparak iyice kabartın. Muzların 2 adetini minik minik doğrayıp krem şantiye ekleyin ve karıştırın. Muzlu krem şanti, ceviz içi ve toz şekerli yumurta karışımını bisküvilerin üzerine ekleyip karıştırın. Pastanın kalıptan kolaylıkla çıkması için yuvarlak bir kabın içini streç film ile kaplayın. Karışımı kalıbın içine yayıp kaşıkla düzeltin. Buzlukta 1-2 saat dondurun. Bu arada üzeri için tüm malzemeyi kısık ateşte karıştırarak pişirin. Karıştırarak ılınmasını sağlayın. Kalıbı buzluktan çıkarıp servis tabağına ters çevirin. Üzerinden streç filmi alın. Ilık sosu üzerine gezdirin. Muz ve farklı meyvelerle süsleyip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kremanın yoğun olması için 2 paket krem şantiyi 1 su bardağı soğuk süt ile hazırlayın.