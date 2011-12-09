Buzluk Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bisküvileri derin bir kabın içinde kırın. Başka bir kapta toz krem şanti ve soğuk sütü mikserle iyice çırpın. Diğer taraftan yumurta ve toz şekeri mikserle çırparak iyice kabartın. Muzların 2 adetini minik minik doğrayıp krem şantiye ekleyin ve karıştırın. Muzlu krem şanti, ceviz içi ve toz şekerli yumurta karışımını bisküvilerin üzerine ekleyip karıştırın. Pastanın kalıptan kolaylıkla çıkması için yuvarlak bir kabın içini streç film ile kaplayın. Karışımı kalıbın içine yayıp kaşıkla düzeltin. Buzlukta 1-2 saat dondurun. Bu arada üzeri için tüm malzemeyi kısık ateşte karıştırarak pişirin. Karıştırarak ılınmasını sağlayın. Kalıbı buzluktan çıkarıp servis tabağına ters çevirin. Üzerinden streç filmi alın. Ilık sosu üzerine gezdirin. Muz ve farklı meyvelerle süsleyip servis yapın.