Cappuccinolu Yoğurtlu Cheesecake

Sofra Tarifi

Kek için: 3 çorba kaşığı cappuccino 1 çay bardağı süt 2 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı 200 gram kakaolu bisküvi Harç için: Yarım su bardağı süzme yoğurt 5 adet yumurtanın akı 1 çay bardağı krema 2 çorba kaşığı cappuccino 2 çorba kaşığı süt 2 çorba kaşığı un Yarım çay bardağı pudra şekeri 1 paket vanilya Bir tutam tuz Süslemek için: Yarım paket bitter çikolata Yarım paket beyaz çikolata

YAPILIŞI

Cappuccino ve sütü karıştırıp üzerine tereyağını ilave edin. Bisküvileri küçük parçalar halinde kırıp karışıma ekleyip, yağlanmış bir kelepçeli kalıba elinizle bastırarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 8 dakika pişirip soğumaya bırakın. Diğer taraftan harç için yoğurdu geniş bir kaba alıp üzerine kremayı ve yumurta aklarını ekleyip çırpın. Cappuccinoyu sütle açıp karışıma ekleyin. Un, pudra şekeri, vanilya ve tuzu ilave edip iyice karıştırdıktan sonra ılınmış bisküvilerin üzerine döküp yeniden fırına verin. Fırın ayarını değiştirmeden 1 saat pişirin. Kelepçeli kalıptan çıkarıp servis tabağına alın. Eritilmiş bitter ve beyaz çikolata ile süsleyin. Dilimleyerek, arzunuza göre böğürtlenle süsleyerek servis yapın.