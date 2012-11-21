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Sofra / Pastalar / Cevizli Pasta

Cevizli Pasta

Cevizli Pasta
  • 8 Kişilik
  • Pişirme: 60 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram yarım ceviz

3 su bardağı kıyılmış ceviz

100 gram bitter çikolata

125 gram tereyağı

1 su bardağı+2 çorba kaşığı tozşeker

4 adet yumurta

4 çorba kaşığı süt

1 su bardağı un

2 çay kaşığı kabartma tozu



Üzeri için:

Ceviz ve 50 gram bitter çikolata

YAPILIŞI

Bitter çikolatayı benmari usulü eritip, yarım cevizleri çikolataya bulayın. Daha sonra yağlı kağıt serdiğiniz bir tepsiye dizip, buzlukta dinlenmeye bırakın. Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın. Tereyağı ve toz şekeri bir kaba alıp çırpın. Yumurta sarılarını ekleyip çırpmaya devam edin. Üzerine kıyılmış ceviz ve süt katın. Un ve kabartma tozu ekleyin. Buzdolabında beklettiğiniz çikolata kaplı cevizleri ilave edin. Yumurta aklarını kar haline gelene dek çırpıp karışıma katın. Hazırladığınız karışımı ortası delik bir kek kalıbına döküp, önceden ısıtılmış 175 derece fırında 60 dakika pişirin. Ilık kekin üzerine benmari usulü eritilmiş bitter çikolatayı gezdirin. Cevizle süsleyip servis yapın.
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