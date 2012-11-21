Cevizli Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bitter çikolatayı benmari usulü eritip, yarım cevizleri çikolataya bulayın. Daha sonra yağlı kağıt serdiğiniz bir tepsiye dizip, buzlukta dinlenmeye bırakın. Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın. Tereyağı ve toz şekeri bir kaba alıp çırpın. Yumurta sarılarını ekleyip çırpmaya devam edin. Üzerine kıyılmış ceviz ve süt katın. Un ve kabartma tozu ekleyin. Buzdolabında beklettiğiniz çikolata kaplı cevizleri ilave edin. Yumurta aklarını kar haline gelene dek çırpıp karışıma katın. Hazırladığınız karışımı ortası delik bir kek kalıbına döküp, önceden ısıtılmış 175 derece fırında 60 dakika pişirin. Ilık kekin üzerine benmari usulü eritilmiş bitter çikolatayı gezdirin. Cevizle süsleyip servis yapın.