Cevizli Tart

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Un, yumurta, margarin ve tuzu karıştırıp, tart hamuru hazırlayın. 24 cm çapındaki kalıbı yağlayıp, içine yerleştirin. 150 derece fırında 15 dakika pişirin. Ayrı bir yerde toz şeker, bal, ceviz, bir tutam tuz ve yumurta sarılarını çırpın. Ayrı bir kapta yumurta aklarını da kar haline gelene dek çırpın. Yumurta aklarını cevizli karışıma ekleyip, karıştırın. Bu karışımı 15 dakika pişirdiğiniz tart tabanının üzerine dökün. 35-40 dakika veya altın rengi alana dek pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.