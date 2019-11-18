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Cevizli un kurabiyesi tarifi

Ağızda dağılan cevizli un kurabiyesi altın günlerinizin vazgeçilmez lezzeti olacak! İşte leziz cevizli un kurabiyesi tarifi...
Cevizli un kurabiyesi tarifi
  • 20 Kişilik
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Yılbaşı, Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram oda sıcaklığında tereyağı



1 adet yumurtanın akı



1 çay bardağı nişasta



1 su bardağı pudraşekeri



Üç buçuk su bardağı un



1'er paket kabartma tozu ve vanilya



1 su bardağı iri çekilmiş ceviz



Üzeri için: Pudraşekeri


YAPILIŞI

Oda sıcaklığında tereyağı, yumurta akı, nişasta ve pudraşekerini derin bir kapta karıştırın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ilave edin. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde açıp ortasına iri dövülmüş ceviz yerleştirin. Oval şekil verin ve üzerine çatalla hafif bastırın. Diğer hamurlara da aynı işlemi uygulayın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Soğuduktan sonra üzerine pudraşekeri serpin ve servis yapın

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