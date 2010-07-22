Cevizli Çikolatalı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Un, kakao, toz şeker ve kabartma tozunu bir kaba alıp, kum gibi oluncaya kadar karıştırın. Süt, yumurta ve vanilyayı ayrı bir kapta çırpıp üzerine ekleyin. Cevizleri de ilave edip karıştırın ve yağlanmış yuvarlak bir kalıba döküp önceden ısıtılmış 220 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritip mutfak tezgahının üzerine dökün. Soğuduktan sonra bir bıçak yardımı ile kazıyarak rulolar çıkarıp kenara alın. Krokanı hazırlamak için, toz şeker ve suyu küçük bir tavaya alıp 4 dakika pişirin. Rengi koyulaşınca yağlı kağıdın üzerine ince bir tabaka halinde dökün. Soğuduktan sonra parçalar halinde kırın. Pastanızın üzerine çikolata sosunu gezdirin. Çikolata rulolarını üzerine dökün. Pudraşekerini serpip krokan parçaları ile süsleyerek servis yapın.