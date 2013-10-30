Çikolata Likörlü Kakaolu Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Krema için krem şanti, puding, kakao, 3 çorba kaşığı sürülebilir çikolata kreması, 3'er çorba kaşığı portakallı ve beyaz çikolatalı likör, 4 çorba kaşığı nescafe, 2 su bardağı sütü mikserle iyice çırpın. Kekik ıslatmak için kalan 3 çorba kaşığı sürülebilir çikolata kreması, 3'er çorba kaşığı portakallı ve beyaz çikolatalı likör, 2 çorba kaşığı nescafe, 1 su bardağı süt, su ve toz şekeri tavada karıştırarak ısıtın. 2 kat keki bu karışımla ıslatın. Arasına krema sürün. İkinci kekin üzerine de krema sürün. Üzerine top çikolata yerleştirin. Granül çikolata serpiştirip, buzdolabında 15 dakika dinlendirin. Dilimleyip servis yapın.