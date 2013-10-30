DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Çikolata Likörlü Kakaolu Pasta

Çikolata Likörlü Kakaolu Pasta

Çikolata Likörlü Kakaolu Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kakaolu hazır 2'li pandispanya

1 paket krem şanti

1 paket vanilyalı puding

1 paket kakao

6 çorba kaşığı sürülebilir

çikolata kreması

6 çorba kaşığı portakallı

çikolatalı likör

6 çorba kaşığı beyaz çikolata likörü

6 çorba kaşığı nescafe

3 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 çorba kaşığı tozşeker

2 su bardağı ufalanmış ceviz

Üzeri için: 5 adet

Granül çikolata

YAPILIŞI

Krema için krem şanti, puding, kakao, 3 çorba kaşığı sürülebilir çikolata kreması, 3'er çorba kaşığı portakallı ve beyaz çikolatalı likör, 4 çorba kaşığı nescafe, 2 su bardağı sütü mikserle iyice çırpın. Kekik ıslatmak için kalan 3 çorba kaşığı sürülebilir çikolata kreması, 3'er çorba kaşığı portakallı ve beyaz çikolatalı likör, 2 çorba kaşığı nescafe, 1 su bardağı süt, su ve toz şekeri tavada karıştırarak ısıtın. 2 kat keki bu karışımla ıslatın. Arasına krema sürün. İkinci kekin üzerine de krema sürün. Üzerine top çikolata yerleştirin. Granül çikolata serpiştirip, buzdolabında 15 dakika dinlendirin. Dilimleyip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Bademli Mozaik Pasta
Bademli Mozaik Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pavlova
Narlı Pavlova
Dobos Pasta
Dobos Pasta

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN