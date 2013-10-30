Çikolata Likörlü Kakaolu Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Kakaolu hazır 2'li pandispanya
1 paket krem şanti
1 paket vanilyalı puding
1 paket kakao
6 çorba kaşığı sürülebilir
çikolata kreması
6 çorba kaşığı portakallı
çikolatalı likör
6 çorba kaşığı beyaz çikolata likörü
6 çorba kaşığı nescafe
3 su bardağı süt
1 su bardağı su
1 çorba kaşığı tozşeker
2 su bardağı ufalanmış ceviz
Üzeri için: 5 adet
Granül çikolata
YAPILIŞI
Krema için krem şanti, puding, kakao, 3 çorba kaşığı sürülebilir çikolata kreması, 3'er çorba kaşığı portakallı ve beyaz çikolatalı likör, 4 çorba kaşığı nescafe, 2 su bardağı sütü mikserle iyice çırpın. Kekik ıslatmak için kalan 3 çorba kaşığı sürülebilir çikolata kreması, 3'er çorba kaşığı portakallı ve beyaz çikolatalı likör, 2 çorba kaşığı nescafe, 1 su bardağı süt, su ve toz şekeri tavada karıştırarak ısıtın. 2 kat keki bu karışımla ıslatın. Arasına krema sürün. İkinci kekin üzerine de krema sürün. Üzerine top çikolata yerleştirin. Granül çikolata serpiştirip, buzdolabında 15 dakika dinlendirin. Dilimleyip servis yapın.