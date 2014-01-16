Çikolata Soslu Cheesecake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bisküviyi dövüp, erittiğiniz margarinle karıştırın. Bu karışımı 23 x 28 cm'lik kalıbın dibine elinizle bastırarak yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirip, soğumaya bırakın. Krem peyniri tozşeker, un ve vanilya ile karıştırıp, süzme yoğurdu ilave edin (yoğurt çok taze olmalı). Yumurtaların akını ve sarılarını ayırın. Yumurta sarılarını teker teker süzme yoğurtlu karışıma ekleyip karıştırın. Yumurta aklarını çırparak kar haline getirip, yoğurtlu karışıma ekleyin ve tahta kaşıkla karıştırın. Karışımı soğuyan bisküvilerin üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, arada kürdanla kontrol ederek pişirin. Kürdanı hamura batırdığınızda kürdan temiz çıkıyorsa, pişmiş demektir. Kek piştiğinde fırının kapağını açmadan, dinlendirin. Sosu hazırlamak için, çikolata sosu paketin üzerindeki tarife göre hazırlayın. Sosun üzerinin kabuk bağlamaması için sürekli karıştırarak pişirin. Cheesecake'in üzerine gezdirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, servis yapın.