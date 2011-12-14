Çikolata Soslu Meyveli Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Kek için: 3 adet yumurta
Bir buçuk su bardağı toz şeker
1 su bardağı sıvı yağ
Bir buçuk çorba kaşığı yoğurt
İki buçuk su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Krema için: 1 paket toz krem şanti
1 su bardağı süt
1 su bardağı dövülmüş ceviz
Yarım su bardağı kuru üzüm
2'şer adet muz ve elma
10 adet kuru kayısı
Çikolata sos için: 1 su bardağı su
2 çorba kaşığı buğday nişastası
2 çorba kaşığı kakao
1 çay bardağı toz şeker
1 paket (80 gram) bitter çikolata
1 çorba kaşığı tereyağı
Üzerine: Hindistancevizi
YAPILIŞI
Kek için yumurtaları çırpın. Toz şeker, sıvı yağ ve yoğurdu ekleyip tekrar çırpın. Unu ve kabartma tozunu eleyin. Vanilyayı ekleyip karıştırın. Yuvarlak kek kalıbını yağlayıp karışımı kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında keki pişirin. Soğuması için bekletin. Diğer tarafta muz, elma ve kuru kayısıları küp küp doğrayın. Toz krem şantiyi soğuk sütle mikserleyin. Ceviz, kuru üzüm, muz, elma ve kuru kayısıyı krem şantiye ekleyip karıştırın. Soğuyan keki ikişer parmak kalınlığında dilimleyin. Kek dilimlerini servis tabağına, yine yuvarlak olacak şekilde aralıklarla dizin. Aralıklara krem şantili karışımdan doldurun. Kalan karışım ile kekin üzerini sıvayın. Keki 2-3 saat bekletin. Çikolata sos için nişasta, toz şeker ve kakaoyu karıştırın. Üzerine su ekleyip karıştırarak pişirin. Bitter çikolatayı küçük parçalara ayırıp sosa ekleyin. Kısık ateşte çikolataların erimesini bekleyin. Sosu ocaktan aldıktan sonra tereyağı ekleyip mikserleyin. Sos ılındıktan sonra kekin üzerine gezdirin. Buzdolabında 1-2 saat bekletin. Üzerine hindistancevizi serpip servis yapın.