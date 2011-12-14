DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Çikolata Soslu Meyveli Pasta

Çikolata Soslu Meyveli Pasta

Çikolata Soslu Meyveli Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kek için: 3 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

Bir buçuk çorba kaşığı yoğurt

İki buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya



Krema için: 1 paket toz krem şanti

1 su bardağı süt

1 su bardağı dövülmüş ceviz

Yarım su bardağı kuru üzüm

2'şer adet muz ve elma

10 adet kuru kayısı



Çikolata sos için: 1 su bardağı su

2 çorba kaşığı buğday nişastası

2 çorba kaşığı kakao

1 çay bardağı toz şeker

1 paket (80 gram) bitter çikolata

1 çorba kaşığı tereyağı

Üzerine: Hindistancevizi

YAPILIŞI

Kek için yumurtaları çırpın. Toz şeker, sıvı yağ ve yoğurdu ekleyip tekrar çırpın. Unu ve kabartma tozunu eleyin. Vanilyayı ekleyip karıştırın. Yuvarlak kek kalıbını yağlayıp karışımı kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında keki pişirin. Soğuması için bekletin. Diğer tarafta muz, elma ve kuru kayısıları küp küp doğrayın. Toz krem şantiyi soğuk sütle mikserleyin. Ceviz, kuru üzüm, muz, elma ve kuru kayısıyı krem şantiye ekleyip karıştırın. Soğuyan keki ikişer parmak kalınlığında dilimleyin. Kek dilimlerini servis tabağına, yine yuvarlak olacak şekilde aralıklarla dizin. Aralıklara krem şantili karışımdan doldurun. Kalan karışım ile kekin üzerini sıvayın. Keki 2-3 saat bekletin. Çikolata sos için nişasta, toz şeker ve kakaoyu karıştırın. Üzerine su ekleyip karıştırarak pişirin. Bitter çikolatayı küçük parçalara ayırıp sosa ekleyin. Kısık ateşte çikolataların erimesini bekleyin. Sosu ocaktan aldıktan sonra tereyağı ekleyip mikserleyin. Sos ılındıktan sonra kekin üzerine gezdirin. Buzdolabında 1-2 saat bekletin. Üzerine hindistancevizi serpip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Bademli Mozaik Pasta
Bademli Mozaik Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pavlova
Narlı Pavlova
Dobos Pasta
Dobos Pasta

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN