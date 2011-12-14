Çikolata Soslu Meyveli Pasta

Sofra Tarifi

Kek için: 3 adet yumurta Bir buçuk su bardağı toz şeker 1 su bardağı sıvı yağ Bir buçuk çorba kaşığı yoğurt İki buçuk su bardağı un 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya Krema için: 1 paket toz krem şanti 1 su bardağı süt 1 su bardağı dövülmüş ceviz Yarım su bardağı kuru üzüm 2'şer adet muz ve elma 10 adet kuru kayısı Çikolata sos için: 1 su bardağı su 2 çorba kaşığı buğday nişastası 2 çorba kaşığı kakao 1 çay bardağı toz şeker 1 paket (80 gram) bitter çikolata 1 çorba kaşığı tereyağı Üzerine: Hindistancevizi

YAPILIŞI

Kek için yumurtaları çırpın. Toz şeker, sıvı yağ ve yoğurdu ekleyip tekrar çırpın. Unu ve kabartma tozunu eleyin. Vanilyayı ekleyip karıştırın. Yuvarlak kek kalıbını yağlayıp karışımı kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında keki pişirin. Soğuması için bekletin. Diğer tarafta muz, elma ve kuru kayısıları küp küp doğrayın. Toz krem şantiyi soğuk sütle mikserleyin. Ceviz, kuru üzüm, muz, elma ve kuru kayısıyı krem şantiye ekleyip karıştırın. Soğuyan keki ikişer parmak kalınlığında dilimleyin. Kek dilimlerini servis tabağına, yine yuvarlak olacak şekilde aralıklarla dizin. Aralıklara krem şantili karışımdan doldurun. Kalan karışım ile kekin üzerini sıvayın. Keki 2-3 saat bekletin. Çikolata sos için nişasta, toz şeker ve kakaoyu karıştırın. Üzerine su ekleyip karıştırarak pişirin. Bitter çikolatayı küçük parçalara ayırıp sosa ekleyin. Kısık ateşte çikolataların erimesini bekleyin. Sosu ocaktan aldıktan sonra tereyağı ekleyip mikserleyin. Sos ılındıktan sonra kekin üzerine gezdirin. Buzdolabında 1-2 saat bekletin. Üzerine hindistancevizi serpip servis yapın.