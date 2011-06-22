Çikolata Soslu Pasta

Sofra Tarifi

2 çorba kaşığı un 1 çorba kaşığı nişasta İki buçuk su bardağından iki parmak fazla süt Yarım su bardağı toz şeker 125 gram margarin 1 adet yumurta 1 paket bebe bisküvisi Sosu için: 2 çorba kaşığı kakao Yarım su bardağı toz şeker 1 çorba kaşığı nişasta 1 su bardağı su

YAPILIŞI

Tencereye unu ve 1 çorba kaşığı nişastayı alın. Sütü azar azar ekleyin. Orta ısılı ateş üzerinde sürekli karıştırın. Margarin ve toz şekeri ekleyin. Karıştırmaya devam edin. Karışım koyulaşmaya başlayınca, tencereyi ateşten alın. Hafif ılınınca, çırpılmış yumurtayı ekleyin. Tencereyi tekrar ateşin üzerine oturtun. 3-4 dakika karıştırarak pişirmeye devam edin. Ufalanmış bebe bisküvilerini ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra, içine alüminyum folyo konulmuş kalıba boşaltın. Buzdolabında bir buçuk saat bekletin. Bu arada sosu hazırlayın. 2 çorba kaşığı kakao, toz şeker, nişasta ve 1 su bardağı suyu iyice karıştırın. Orta ısılı ateşte, koyulaşana dek pişirin. Kalıptan çıkardığınız pastanın üzerine sostan gezdirerek servis yapın.