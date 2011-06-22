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Sofra / Pastalar / Çikolata Soslu Pasta

Çikolata Soslu Pasta

Çikolata Soslu Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı nişasta

İki buçuk su bardağından iki parmak fazla süt

Yarım su bardağı toz şeker

125 gram margarin

1 adet yumurta

1 paket bebe bisküvisi



Sosu için:

2 çorba kaşığı kakao

Yarım su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı nişasta

1 su bardağı su

YAPILIŞI

Tencereye unu ve 1 çorba kaşığı nişastayı alın. Sütü azar azar ekleyin. Orta ısılı ateş üzerinde sürekli karıştırın. Margarin ve toz şekeri ekleyin. Karıştırmaya devam edin. Karışım koyulaşmaya başlayınca, tencereyi ateşten alın. Hafif ılınınca, çırpılmış yumurtayı ekleyin. Tencereyi tekrar ateşin üzerine oturtun. 3-4 dakika karıştırarak pişirmeye devam edin. Ufalanmış bebe bisküvilerini ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra, içine alüminyum folyo konulmuş kalıba boşaltın. Buzdolabında bir buçuk saat bekletin. Bu arada sosu hazırlayın. 2 çorba kaşığı kakao, toz şeker, nişasta ve 1 su bardağı suyu iyice karıştırın. Orta ısılı ateşte, koyulaşana dek pişirin. Kalıptan çıkardığınız pastanın üzerine sostan gezdirerek servis yapın.
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