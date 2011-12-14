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Çikolatalı Böğürtlenli Pasta

Çikolatalı Böğürtlenli Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram böğürtlen

150 gram parça çikolata

Pandispanya için: 4 adet yumurta

Yarım su bardağı un

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Yarım su bardağı toz şeker

30 gram ceviz içi

1 tatlı kaşığı kakao



Krem patisserie için: 1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı margarin

1 adet yumurta

1 çay kaşığı vanilya



Şeker şurubu için: 1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu



Kremabör için: 250 gram margarin

Yarım su bardağı şeker şurubu

1 tatlı kaşığı kakao



Çikolata sos için: 40 gram bitter çikolata

40 gram pralin ezme

2 çorba kaşığı margarin

YAPILIŞI

Şeker şurubunu hazırlamak için toz şeker, su ve limon suyunu bir tencerede kaynatıp soğumaya bırakın. Pandispanya için yumurtaların sarılarını ve aklarını ayırın. Yumurtanın aklarını toz şekerin yarısı ile iyice kabarana kadar çırpın. Başka bir kapta yumurta sarıları, un, yağ, kakao, kalan toz şeker ve ceviz içini karıştırın. Bu karışımı çırpılmış yumurta beyazına yavaş yavaş ilave ederek karıştırın. Karışımı yağlanmış kalıba dökerek, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Piştikten sonra soğuması için bir kenara alın. Krem patisserie için süt, un, toz şeker, margarin, yumurta ve vanilyayı bir tencereye alın. Kısık ateşte karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Ilındıktan sonra çırpma teliyle karıştırarak yumuşamasını sağlayın. Bu arada kremabör için oda sıcaklığında beklemiş margarini mikserle 10 dakika çırparak kabartın. Yarım su bardağı şeker şurubunu ve kakaoyu margarine ekleyip karıştırın. Soğuyan pandispanyayı enlemesine ortadan ikiye ayırın. Bir fırça ile kalan şeker şurubunu pandispanyaların üzerine sürün. Krem patisserie'nin yarısını pandispanyanın üzerine yayın. Böğürtlen ve parça çikolatayı yerleştirin. Kalan krem patisserie'yi böğürtlenlerin üzerine yayıp diğer pandispanya ile kapatın. Pandispanyanın üzerini kremabör ile kaplayın. 1-2 saat buzdolabında bekletin. Bu arada çikolata sos için tüm malzemeyi benmari usulü eritin. Buzdolabından çıkardığınız pastanın üzerine çikolata sosu yayıp, bir müddet daha buzdolabında bekletin. Değişik meyvelerle süsleyip servis yapın.
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