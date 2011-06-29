Çikolatalı Bombe Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bir buçuk paket pötibör bisküvi
Yarım su bardağı iri dövülmüş ceviz
1 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı kakao
1 su bardağı süt
1 paket vanilya
Süslemek için: Kakao ve krem şanti
YAPILIŞI
Bisküvileri irili ufaklı kırıp bir kaba aktarın. Üzerine dövülmüş ceviz, tereyağı, kakao, süt ve vanilyayı ilave edip, macun kıvamı alana dek karıştırın. Daha önceden suyla ıslatılmış ve yağlanmış derin bir kaba bisküvili malzemeyi dökün. Buzdolabında 1-2 saat kadar bekletin. Sonrasında dolaptan çıkarıp pastayı servis tabağına ters çevirin. Üzerine süzgeç yardımıyla kakao serpip, krem şanti ile süsleyin. Dilimleyip servis yapın.