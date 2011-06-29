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Sofra / Pastalar / Çikolatalı Bombe Pasta

Çikolatalı Bombe Pasta

Çikolatalı Bombe Pasta
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk paket pötibör bisküvi

Yarım su bardağı iri dövülmüş ceviz

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı kakao

1 su bardağı süt

1 paket vanilya

Süslemek için: Kakao ve krem şanti

YAPILIŞI

Bisküvileri irili ufaklı kırıp bir kaba aktarın. Üzerine dövülmüş ceviz, tereyağı, kakao, süt ve vanilyayı ilave edip, macun kıvamı alana dek karıştırın. Daha önceden suyla ıslatılmış ve yağlanmış derin bir kaba bisküvili malzemeyi dökün. Buzdolabında 1-2 saat kadar bekletin. Sonrasında dolaptan çıkarıp pastayı servis tabağına ters çevirin. Üzerine süzgeç yardımıyla kakao serpip, krem şanti ile süsleyin. Dilimleyip servis yapın.
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