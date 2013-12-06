Çikolatalı Elmalı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle hamuru için un, kabartma tozu, karbonat ve tuzu bir kaba eleyip, karıştırın. Ayrı bir kapta yumurta, sıvıyağ, limon suyu, süt ve vanilya ekstratını mikserle köpürene kadar çırpın. Bu karışımın içine unlu karışımı ilave edin ve mikserle 1-2 dakika çırpmaya devam edin. Damla çikolatayı ekleyin ve şöyle bir karıştırdıktan sonra 26 cm çapındaki silikon bir kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kontrol ederek (pişip pişmediğini anlamak için hamura bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Soğuması için bir kenara alın. İçi için elmanın kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayıp, tencereye alın. Üzerine tarçın, süt, tereyağı ve mısır nişastasını ilave edin. Sütü çekip elma yumuşayana kadar pişirin ve soğumaya bırakın. Soğuyan keki ortadan enlemesine ikiye kesin. Soğuttuğunuz elmalı harcı orta kısma yayın ve üzerine diğer kek parçasını kapatın.Çikolata sos için çikolata, tereyağı, kakao, maden suyu ve pudra şekerini bir tencereye koyun. Kısık ateşte 3-4 dakika pişirin. Oda sıcaklığında hafif soğuttuktan sonra kekin her tarafını kaplayın. Renkli şekerlemelerle üzerini süsledikten sonra buzdolabında 1-2 saat bekletin ve dilimleyerek servis yapın.