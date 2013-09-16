Çikolatalı Fıstıklı Rulo Pasta

Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Sarılarını derin bir kapta toz şekerin yarısı ile köpük olana kadar çırpın. İçine un ve kabartma tozu koyup, tüm malzemeyi mikserle 2-3 dakika çırpın. Yumurta aklarını da kalan toz şeker ile köpürene kadar çırpın ve diğer karışımın içine katıp, silikon bir kaşıkla alttan üste doğru havalandırarak hamura yedirin. Fırın tepsisinin içine yağlı kağıt serin ve karışımı içine boşaltıp, spatula ile ince tabaka şeklinde yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Pişip, soğuduktan sonra üzerine ince tabaka halinde krema sürün. Antepfıstığı ve damla çikolata serpin. Kakaolu krem şantiyi soğuk sütle çırpıp, ince bir tabaka şeklinde çikolata ile fıstığın üzerine sürün. Keki, rulo şeklinde sarın ve yarım saat buzdolabında dinlendirin. Üzerine çok ince tabaka şeklinde krem şanti sürün ve toz antepfıstığı serpin. Süslemek için jöleyi üzerindeki tarife göre hazırlayın ve çilekleri batırıp, donması için 5 dakika bekletin. Donduktan sonra pastanın üzerine dizin ve dilimleyerek servis yapın.