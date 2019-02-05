Çikolatalı Kalp Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolata katı için 300 gram sütlü çikolatayı benmari usulü eritin. 2 adet porsiyonluk kalp şeklindeki kelepçeli kalıbın tabanına pişirme kağıdı yerleştirip karşımı içlerine paylaştırın. Üzerine nar tanesi ve kaju serpip buzdolabına kaldırın. Soğuduktan sonra dolaptan alıp kalıptan çıkarın. Krema için çikolatayı benmari usulü eritin. Bir başka kapta tereyağını kıvam alıp beyazlaşana kadar çırpın. Üzerine pudraşekeri ve vanilya ekleyerek çırpmaya devam edin. Spatula yardımıyla yavaş yavaş çikolatayı ekleyin. Homojen bir karışım elde edene dek karıştırıp kenara alın. Kek için tozşeker ve tereyağını beyazlaşana kadar çırpın. Ardından teker teker yumurtaları ekleyin. Sütü ilave edin. Un, kakao, vanilya ve tuzu birlikte eleyip üzerine ekleyin. Homojen bir kıvam alana dek nazikçe karıştırın. Harcı pişirme kağıdı serilmiş küçük bir fırın tepsisine dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin ve soğutun. Kek soğuduğunda çikolataları hazırladığınız kalpli kalıp yardımıyla kesin. Kestiğiniz kek parçalarını kelepçeli kalıpların tabanına yerleştirin ve suda erittiğiniz kahveyle ıslatın. Üzerine hazırladığınız kremayı kalın bir katman halinde koyun ve biraz dondurun. En son çikolata katını yerleştirin. Pastaları bu şekilde donana dek buzdolabında bekletin. Dikkatlice kalıptan çıkararak servis yapın.