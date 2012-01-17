Çikolatalı Kolay Pasta

Üye Tarifi

YAPILIŞI

Hazırlaması oldukça kolay arkadaşlar; hazır pasta kekimizin ilk katını servis tabağımıza yerleştirelim. Cremole'yi üzerindeki tarifine göre hazırlayıp yarısını kekimizin üzerine yayalım. Fıstığımızdan bir miktar ayırıp, damla çikolatayı ve kalan fıstığı üzerine yerleştirelim. Kekin diğer yarısını üzerine kapatıp, kalan cremoleyi üzerine ve yanlarına sıvayalım.Rulo pastamızı 1 parmak kalınlığında dilimleyerek, pastamızın yanlarına yapıştıralım. Ve ganajı hazırlayana kadar dinlenmesi için buzdolabına kaldıralım.Sos tenceremizin içine kremamızı koyup ısıtalım. Isınınca altını kapatıp içine 120 gr bitter çikolatamızı ekleyip, eriyene kadar karıştıralım.Pastamızı dolaptan çıkartıp üzerine önce fıstıklarımızı,sonra da hazırladığımız ganajımızı dökelim ve 30 dk. kadar bekletip servis yapabiliriz...