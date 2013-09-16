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Çikolatalı Piramit Pasta

Çikolatalı Piramit Pasta
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet yumurta

4 adet yumurta sarısı

1 su bardağı+2 çorba kaşığı tozşeker

950 gram çikolata

250 gram çikolatalı pralin

8 su bardağı çırpılmış krem şanti

6 adet yaprak jelatin

2 çorba kaşığı soğuk su



Arasına:

Kavrulmuş file badem



Üzeri için:

Çikolata, kakaolu bisküvi, file badem

YAPILIŞI

Yumurta, yumurta sarısı ve toz şekeri mikserin hızlı devrinde, yaklaşık 15 dakika çırpın. Çikolatayı eritip ekleyin. Ardından çikolatalı pralini ekleyin. Krem şantiyi ilave edin. Yaprak jelatini soğuk suda eritip ekleyin. Piramit kalıbın içine, karışımın yarısını dökün. Üzerine file badem serpiştirin. Kalan yumurtalı karışımı döküp bisküvi yerleştirin. Derin dondurucuda sertleşene dek dinlendirin. Kalıptan ters çevirip çıkarın. Üzerine eritilmiş çikolata gezdirin. File badem serpip, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
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