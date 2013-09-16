Çikolatalı Piramit Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet yumurta
4 adet yumurta sarısı
1 su bardağı+2 çorba kaşığı tozşeker
950 gram çikolata
250 gram çikolatalı pralin
8 su bardağı çırpılmış krem şanti
6 adet yaprak jelatin
2 çorba kaşığı soğuk su
Arasına:
Kavrulmuş file badem
Üzeri için:
Çikolata, kakaolu bisküvi, file badem
YAPILIŞI
Yumurta, yumurta sarısı ve toz şekeri mikserin hızlı devrinde, yaklaşık 15 dakika çırpın. Çikolatayı eritip ekleyin. Ardından çikolatalı pralini ekleyin. Krem şantiyi ilave edin. Yaprak jelatini soğuk suda eritip ekleyin. Piramit kalıbın içine, karışımın yarısını dökün. Üzerine file badem serpiştirin. Kalan yumurtalı karışımı döküp bisküvi yerleştirin. Derin dondurucuda sertleşene dek dinlendirin. Kalıptan ters çevirip çıkarın. Üzerine eritilmiş çikolata gezdirin. File badem serpip, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.