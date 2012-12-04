Çikolatalı Portakallı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pastanın pandispanyasını hazırlamak için, yumurta ve toz şekeri bir kaba alıp, tozşeker eriyene dek çırpın. Tereyağını eritin ve ılındıktan sonra karıştırarak yumurtalı karışıma ekleyin. Ayrı bir kapta un, kakao ve kabartma tozunu karıştırıp üzerine ilave edin. Hazırladığınız karışımı 23 cm'lik, yağlanmış kelepçeli bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında bir kürdanla kontrol ederek (pandispanyanın ortasına bir kürdan batırdığınızda kürdan temiz çıkıyorsa pandispanya pişmiş demektir) pişirin. Pandispanyayı kalıptan çıkarıp soğumaya bırakın. Portakal kreması için yumurta ve toz şekeri, şeker iyice eriyene kadar çırpın. Tereyağını kızdırmadan eritip, üzerine portakal suyunu, rendelenmiş portakal kabuğunu, nişasta ve yumurtalı karışımı ilave edin. Kısık ateşte sürekli karıştırarak kaynatın ve soğumaya bırakın. Çikolata sosu hazırlamak için bir tencereye su koyup ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca üzerine ısıya dayanıklı cam bir kase koyup, çikolatayı da kasenin içine yerleştirerek suyun buharıyla eritin (Çikolata suya kesinlikle değmemeli). Ayrı bir kapta kremayı kısık ateşte kaynatın. Bu arada fazla kaynayıp kesilmemesine dikkat edin. Üçüncü bir kapta tereyağını eritin. Çikolata, tereyağı ve krema ılındıktan sonra, hepsini karıştırın. Soğuyan pandispanyanın üzerini tırtıllı bir bıçakla kesip düzleştirin. Daha sonra enlemesine ortadan ikiye bölün ve her iki parçayı da portakal likörü ile ıslatın. Pandispanyanın alt parçasını servis tabağına alın. Hazırladığınız portakal kremasından yarım su bardağını kenara ayırın. Kalan kremayı pandispanyanın üzerine döküp, spatula ile düzeltin. İkinci pandispanya parçasını üzerine kapatın. Pandispanyanın üzerini ve yanları çikolata kreması ile kaplayın. Buzdolabında 1 saat dinlendirin. Diğer taraftan portakal şekerlemeleri için su, tozşeker ve limon suyunu bir kaba alıp birlikte ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca, ince dilimlenmiş portakalları ilave edin. 1-2 dakika kaynatıp ocaktan alın. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine portakal dilimlerini yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında üzerileri karamelize olana dek pişirin. Ayırdığınız portakal kremasını bir sıkma torbasına aktarın. Dinlenen pastayı kreması ve portakal şekerlemesi ile süsleyerek servis yapın.