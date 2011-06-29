Çikolatalı Şato Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Keki için, yumurta ve muzu mikserde çırpın. Bitter çikolata ve 3 çorba kaşığı tereyağını kısık ateşte 1-2 dakika eritip çırpın ve yumurtalı muzlu karışıma katıp karıştırın. İçine un, süt ve kabartma tozunu ekleyip çırpın. Malzemeyi yağlanmış ve unlanmış kelepçeli kek kalıbına döşeyip önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Bu arada kreması için, ateşe dayanıklı bir kabın içinde yağ hariç tüm malzemeyi iyice çırpın ve ocağa alıp, koyulaşıncaya dek pişirin. Ocaktan indirip içine tereyağını ekleyin ve mikserle 2 dakika çırpıp, soğutun. Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Yağlı kağıdı pastanın çapında uzun bir şekilde kesin. Eritilmiş çikolatayı üzerine döküp bir bıçak yardımıyla kalın bir şerit halinde yayın ve şeklini bozmadan dondurun. Soğumuş keki ikiye veya üçe bölüp aralarına hazırladığınız kremayı sürün ve kat kat dizin. En üste vişneleri koyun ve kalan kremayı sıkma torbasıyla sıkıp süsleyin. Çikolatalı yağlı kağıdı pastanın çevresine dolayıp, kağıdı çikolatadan sıyırın. Buzdolabına koyup 20 dakika dondurun ve servis yapın.