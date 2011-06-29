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Sofra / Pastalar / Çikolatalı Soğuk Pasta

Çikolatalı Soğuk Pasta

Çikolatalı Soğuk Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 poşet krem şanti

2 çay bardağı soğuk süt

1 çorba kaşığı kakao

2 adet yumurta

24 adet pötibör bisküvi

2 çorba kaşığı dövülmüş ceviz

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı badem (sıcak suda bekletilip, kabukları soyulmuş)



Sosu için: 2 çorba kaşığı kakao

1 çorba kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı süt

1 çay bardağı toz şeker

YAPILIŞI

Krem şantiyi, 1 çorba kaşığı kakao ve 2 çay bardağı sütle çırpın. Yumurta, irice dövülmüş bisküvi, ceviz ve yarım su bardağı tozşekeri ekleyin. İyice yoğurun. Yuvarlak bir cam kaba, streç film serin. Üzerine bisküvili karışımı yayın. Buzlukta dondurun. İyice donunca, ters çevirin. Üzerine bademleri batırın. Tekrar buzluğa alın. Bu arada sosu hazırlayın. Bunun için kakao, mısır nişastası ve tozşekeri süte ilave edin. Ocakta, muhallebi kıvamı alana dek pişirin. Daha sonra sosu ocaktan alın. İyice ılınınca, buzluktan aldığınız pastanın üzerini sosla iyice kaplayın ve dilimleyip servis yapın.
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