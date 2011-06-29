Çikolatalı Soğuk Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Krem şantiyi, 1 çorba kaşığı kakao ve 2 çay bardağı sütle çırpın. Yumurta, irice dövülmüş bisküvi, ceviz ve yarım su bardağı tozşekeri ekleyin. İyice yoğurun. Yuvarlak bir cam kaba, streç film serin. Üzerine bisküvili karışımı yayın. Buzlukta dondurun. İyice donunca, ters çevirin. Üzerine bademleri batırın. Tekrar buzluğa alın. Bu arada sosu hazırlayın. Bunun için kakao, mısır nişastası ve tozşekeri süte ilave edin. Ocakta, muhallebi kıvamı alana dek pişirin. Daha sonra sosu ocaktan alın. İyice ılınınca, buzluktan aldığınız pastanın üzerini sosla iyice kaplayın ve dilimleyip servis yapın.