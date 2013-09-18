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Çikolatalı Üzümlü Pasta

Çikolatalı Üzümlü Pasta
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Taban için:

350 gram kepekli bisküvi

210 gram tereyağı

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz

1. kat için:

Yarım kg süzme yoğurt

2 adet yumurta

Yarım su bardağı tozşeker

1 paket vanilya

Yarım su bardağı üzüm

2. kat için:

3 paket (80'er gram) bitter çikolata

4 çorba kaşığı margarin

Yarım su bardağı krema

4 adet yumurta

Üzerine:

Üzüm, pudra şekeri

YAPILIŞI

Kepekli bisküvileri blenderden geçirin. Ceviz ve erimiş tereyağıyla karıştırın. Karışımı 26 cm'lik bir kalıbın dibine ve kenarlarına bastırarak yerleştirin. Buzdolabında 40 dakika bekletin. Birinci kat için üzüm hariç tüm malzemeyi karıştırıp kalıptaki bisküvinin üzerine yayın. Üzümleri gelişigüzel yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Kalıbı fırından çıkartıp soğumaya bırakın. İkinci kat için bitter çikolatayı margarinle birlikte benmari usulü eritip ocaktan alın. Çırpılmış kremayı ekleyip karıştırın. Yumurtaların sarı ve aklarını ayırın. Akları köpük halini alıncaya kadar mikserleyin. Sarıları çikolatalı karışıma ekleyin. Çırpılmış yumurta aklarını tahta bir kaşıkla ekleyip karıştırın. Karışımı soğuyan pastanın üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında çikolata sertleşene kadar pişirin. Soğuduktan sonra üzüm taneleri ile süsleyip, pudra şekeri serpin ve dilimleyerek servis yapın.
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